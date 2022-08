Tutto facile per la Juventus nella prima gara di campionato di Serie A. Allo Stadium finisce 3-0 per i bianconeri contro il Sassuolo grazie alle reti di Di Maria (per lui quindi rete all’esordio) e a una doppietta di Vlahovic, autore del 2-0 su calcio di rigore. Preoccupano le condizioni dell’argentino, uscito nella ripresa per un problema all’adduttore. Problemi fisici anche per Zakaria.