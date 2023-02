La Juve batte la Lazio con un gol di Bremer: in semifinale c’è l’Inter

Bremer lancia la Juve in semifinale di Coppa Italia: basta un suo colpo a fine primo tempo per battere la Lazio e conquistarsi il doppio confronto contro l’Inter, i bianconeri di Allegri si rialzano dopo le tre gare consecutive senza successi in campionato. Finalmente insieme, Chiesa e Vlahovic giocano dall’inizio l’uno al fianco dell’altro con la maglia bianconera. È questa la novità di formazione più importante in una Juve che, di fatto è quella dei titolarissimi, con Allegri che sceglie di non fare turnover e di puntare sull’undici-tipo. Il primo tempo si accende soltanto al quarto d’ora con un’occasione per parte: Fagioli lancia la ripartenza biancoceleste ma Zaccagni non ne approfitta calciando fuori, dall’altra parte serve una gran parata di Maximiano per deviare in corner la rasoiata di Kostic. Il serbo è il più attivo tra i bianconeri, anche perché Chiesa e Vlahovic non si trovano e non hanno spunti, e i cross dell’esterno diventano di pericolosi. Al 28° Rabiot colpisce solo in area ma non angola il colpo di testa, al 44° ecco il vantaggio: Maximiano sbaglia completamente i tempi dell’uscita, Bremer lo anticipa e porta avanti la Juve. All’ora di gioco scatta il momento di Milinkovic-Savic, Allegri richiama Fagioli e Vlahovic per Miretti e Kean e l’attaccante è subito pericoloso, scattando sul filo del fuorigioco ma calciando poi addosso a Maximiano. La Lazio non riesce più a creare praticamente nulla nonostante gli ingressi di Basic, Casale e Marcos Antonio, i bianconeri contengono bene gli avversari e mantengono inviolata la propria porta. Ad Allegri, però, non piace la gestione degli ultimi palloni durante i 5 minuti di recupero e, furibondo, rientra negli spogliatoi prima del triplice fischio. Alla fine, però, i suoi ragazzi riescono a conquistare il pass per le semifinali, dove tra andata e ritorno – ad aprile – vivranno due derby d’Italia contro l’Inter in una sorta di rivincita della finalissima dell’anno scorso. Infine Bremer: «Ci siamo parlati – ha detto l’uomo partita – e ci siamo detti che dobbiamo pensare solo al campo, al resto penserà la società».