La Juve batte il Malmoe e ringrazia lo Zenit: è prima nel girone

La Juventus batte 1-0 il Malmoe e ringrazia lo Zenit, che ferma il Chelsea sul 3-3: i bianconeri accedono così agli ottavi di finale di Champions League al primo posto nel proprio girone.

DECIDE KEAN

A decidere il match dell’Allianz Stadium è una rete di Moise Kean arrivata al 18′. L’attaccante bianconero, servito da un cross di Bernardeschi, ha battuto di testa l’estremo difensore avversario Diawara per l’1-0 bianconero, risultato che non è cambiato fino al fischio finale. Tanti ammoniti nella ripresa per gli svedesi, mentre nel finale mister Allegri ha fatto debuttare alcuni giovani tra i quali Da Graca e Miretti.

PARI TRA CHELSEA E ZENIT, JUVE PRIMA

Decisivo per il primato del girone il pareggio in contemporanea per 3-3 tra Chelsea e Zenit. I Blues sono passati in vantaggio con Werner dopo 2′, poi i russi hanno capovolto il risultato in tre minuti con Claudinho (38′) e Azmoun (41′). Nella ripresa contro-rimonta degli inglesi con Lukaku e Werner che, con la rete che vale la doppietta all’85’, sembrava aver sancito gli ordini nel gruppo H. Il gol capolavoro di Ozdoev al 94′ ha però beffato gli uomini di Tuchel e consegnato la prima posizione a quelli di Allegri.