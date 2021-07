La Juve annuncia Arrivabene: «Presto aumento di capitale»

Da Maurizio Arrivabene, nuovo amministratore delegato, all’aumento di capitale anti-pandemia (400 milioni a fronte di un danno quantificato intorno ai 320 milioni di euro), fino ad arrivare al rinnovo del contratto del terzo portiere bianconero, Carlo Pinsoglio, grande amico di CR7. Giornata di annunci, quella di ieri in casa Juventus. Oggi, invece, si passerà alle parole dei protagonisti nella conferenza stampa fissata questo pomeriggio, con il presidente Andrea Agnelli in testa. Sì, perché al 30 giugno in tutte le società calcistiche si chiude una stagione. Mentre il 1° luglio se ne apre subito un’altra. Questa volta, però, in casa Juventus si parlerà di nuova era. Sì, perché con l’avvento di Maurizio Arrivabene – ex Ferrari, grande tifoso bianconero – comincia un vero e proprio ciclo in casa Juventus. Non ci sarà più Fabio Paratici a capo dell’area tecnica. A raccoglierne l’eredità ci sarà Federico Cherubini: per il dirigente di origini umbre – grande amico di Massimiliano Allegri – si tratta di una promozione dopo l’addio del dirigente piacentino, sbarcato nei giorni scorsi a Londra, sponda Tottenham. In conferenza stampa ci sarà anche Pavel Nedved. Ma sono anche attese alcune sorprese, come quella della promozione di Marco Storari, ora dirigente che fa da legante tra prima squadra e Under 23, che invece risponderà direttamente a ad Arrivabene. Verosimilmente saranno tanti i temi sul tavolo, compreso l’aumento di capitale in arrivo a settembre di 400 milioni. Come già anticipato nei giorni scorsi anche Max Allegri avrà un ruolo più manageriale all’interno della Juventus, visto che potrà dare anche indicazioni di mercato. Uno degli argomenti trattati sarà anche il futuro di Cristiano Ronaldo, ancora tutto da decidere. Anche se proprio ieri, dalla tv portoghese, è arrivata una notizia che sa di clamoroso. «Ronaldo sta trattando il rinnovo con la Juve», dicono. Oggi ne sapremo di più?