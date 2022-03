La Hunziker e Tomaso Trussardi: «Addio consumato un anno fa»

Una crisi nata durante il lockdown ed esplosa senza possibilità di ricomporla negli ultimi mesi. Questo sembrava il quadro dell’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che hanno annunciato ufficialmente la separazione a metà gennaio. In realtà però come fa intuire il settimanale “Oggi” la separazione era già un fatto tangibile lo scorso anno: lui nella villa di Bergamo, lei nell’appartamento di Milano con le due figlie più piccole. E le foto pubblicate dal settimanale tedesco “Bunte” che ha sorpreso la showgirl italosvizzera mentre baciava l’affascinante dottore ed ex gieffino Giovanni Angiolini, sarebbero un’ulteriore prova a sostegno di questa tesi. Così “Oggi” ha raccolto le voci di amici vicini alla ex coppia che hanno confermato come di fatto per quasi tutto il 2021 Michelle e Tomaso abbiano fatto vite separate, vedendosi quando serviva per il bene delle bambine. E la frequentazione con Angiolini sarebbe cominciata ben prima dell’annuncio ufficiale della separazione. Secondo la rivista, cinque giorni dopo quel comunicato, la Hunziker era già in Sardegna in compagnia della sua nuova presunta fiamma. Come ha spiegato il titolare di un noto ristorante ad Alghero, «era un pezzo che Michelle Hunziker bazzicava qua ad Alghero». Poi quel 23 gennaio a pranzo «saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta». In quella occasione l’ortopedico gli aveva spiegato che l’affascinante ospite era lì perché interessata ad acquistare un appartamento in Costa Smeralda e i due avevano fatto molta attenzione a non sedersi vicini a tavola per non far vedere nulla. Ma «a drizzare le antenne è stata mia moglie. Lei si è subito insospettita. Giovanni a fine estate aveva lasciato la modella spagnola con cui era fidanzato e per un certo periodo lo abbiamo visto single mentre Michelle si era appena lasciata con Tomaso Trussardi». Loro tacciono e la storia decolla.