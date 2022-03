La Gypsy riporta il grande musical live

La Gypsy Musical Academy ricomincia da “The Greatest Showman”. Lunedì 21 marzo al Teatro Alfieri di Torino andrà in scena il nuovo show della scuola, ispirato al noto musical-film, dall’omonimo titolo, con Hugh Jackman. Un cast di 80 artisti tra ballerini, cantanti acrobati, musicisti e personaggi d’eccezione che si esibiranno dal vivo, raccontando al pubblico la storia di Taylor Barnum, imprenditore americano considerato l’inventore del circo.

«È un mega spettacolo – racconta Neva Belli, direttrice della Gypsy Academy e regista del musical – in cui andranno in scena i nostri Gypsies, gli allievi della scuola che studiano 10 ore al giorno, spesso anche di domenica, e che arrivano ad avere, in tre anni, una formazione davvero completa. Si tratta di un gruppo molto unito e siamo davvero entusiasti di poter tornare in scena con questo spettacolo che lunedì, per l’occasione, porterà sul palco ancora più cuore». Il ricavato della serata, a cura di Eneselle Spettacoli, sarà infatti destinato alla Federazione Malattie Rare Infantili.

Il protagonista è il cantante pop Sergio Moses, docente alla Gypsy, insieme ad Alessandra Di Liddo, i diplomati Roberto Lai, Ilaria Nania e Giordana Di Mauro. Il pubblico sarà rapito da un vortice di colori sprigionati dai costumi sgargianti, ma anche dalla verve dell’intero ensemble: i Gypsies metteranno in scena numeri acrobatici grazie anche agli acrobati aerei e circensi di TeatrAzione, e balletti accattivanti. Gli allievi dell’accademia, finalisti anche a Italia’s Got Talent, hanno ricevuto nel 2019 da Claudio Bisio il Golden Buzzer per “This is me”, uno dei brani più noti di “The Greatest Showman”. Interessante anche il comparto musicale dove le note di Benj Pasek e Justin Paul sono suonate dal vivo dai musicisti diretti dal Maestro Tony De Gruttola che, insieme a Daniel Bestonzo, ha provveduto agli arrangiamenti. La band, che accompagnerà i performers, è composta da allievi, diplomati e docenti dell’Accademia Lizard Torino, da anni partner della Gypsy.