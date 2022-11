La guerra Agnelli arriva in tribunale

Arriva in tribunale, oggi, la lunga guerra per l’eredità dell’Avvocato: Margherita Agnelli contro il figlio John Elkann – e anche Lapo, a dire il vero -, una figlia che accusa gli uomini di fiducia del defunto padre e che si è quasi trasformata in “detective” di sua madre novantenne. In ballo, un tesoro stimato in alcuni miliardi di euro, ma che appare ancora poca roba di fronte alla vera posta della partita: il tavolo di comando di Exor, ossia dell’impero ex Fiat.

L’appuntamento è fissato alle 12 presso la seconda sezione del Tribunale civile: di fronte alla giudice Nicoletta Aloj, Margherita Agnelli con l’avvocato Dario Trevisan, gli Elkann con gli avvocati Carlo Re ed Eugenio Barcellona, per la prima udienza di quello che è l’atto finale di una battaglia che si trascina da anni, ormai. Ai giudici è chiesto di decidere innanzitutto su una questione di competenza territoriale: Svizzera o Italia? Sì, perché Margherita Agnelli, che contesta la legittimità del testamento della madre Marella, sostiene che la vedova dell’Avvocato vivesse stabilmente in Italia, a Villa Prescot, e non in Svizzera, dove comunque aveva domicilio da decenni. Per chiarire tutto questo, Margherita Agnelli ha ricostruito gli spostamenti dell’anziana madre, ha calcolato i giorni di soggiorno in Italia, oppure in Marocco, o in Svizzera. Non è questione da poco: serve a decidere se vale il diritto testamentario elvetico o quello italiano. In questo secondo caso, è la tesi della figlia dell’Avvocato, l’eredità non andrebbe interamente a John, Lapo e Ginevra Elkann, ma vedrebbero riconosciuti dei diritti anche i figli del suo secondo matrimonio con il nobile De Pahlen, ossia Maria, Anna, Sofia, Tatiana e Pietro. Il fatto è che, molto tempo fa, Margherita Agnelli aveva di fatto accettato una quota ereditaria rinunciando alla parte “aziendale”, diciamo. Poi, però, aveva sostenuto di essere stata tenuta all’oscuro della reale entità del patrimonio paterno. Poi, alla morte di Marella Agnelli, il suo testamento indicava come unici eredi John, Lapo e Ginevra. A quel punto, John diventava il capo indiscusso della famiglia, attraverso il controllo della società semplice Dicembre: il 60% a lui, il 20 a testa per i fratelli. E niente per Margherita, neppure la “legittima” in quanto figlia, prevista dalla giurisprudenza italiana. Per capire quanto questo significhi, bisogna riferirsi alla perizia di 75 pagine redatta dal docente della Bocconi Fabrizio Redaelli: 4,6 miliardi di euro. E, fuor di mera pecunia, come scritto l’altro giorno da Milano Finanza, la Dicembre controlla il 38% delle quote della Giovanni Agnelli Bv (valore 28 miliardi di euro) il cui statuto prevede che ne siano soci solo i discendenti del senatore Giovanni Agnelli. La GABv, a sua volta, ha il 52% delle quote di Exor, la holding che ha il pacchetto di maggioranza di Stellantis, Ferrari, Juventus, gruppo Gedi, The Economist, Cnh, Iveco, Louboutin e altre partecipazioni finanziarie. A questo punto, è evidente che Margherita – o chi per lei – ritiene che non ci sia di mezzo solo un bel pacchetto di miliardi, ma anche la possibilità di entrare nella stanza dei bottoni di Exor, ossia Stellantis, quarto produttore mondiale di veicoli. Una situazione ben diversa da quella – molti anni fa – in cui Margherita aveva accettato solo una parte dell’eredità, convinta – questi suoi pensieri sono stati ampiamente riportati – che la Fiat fosse praticamente decotta, ignorando piani di sviluppo e via dicendo. Se il giudice stabilisse che il diritto elvetico è prevalente, tutto rimarrebbe com’è, con John capofamiglia – l’Avvoca – to era solito dire «comanda uno per volta, e non una donna» -, al quale peraltro la nonna Marella aveva già ceduto le proprie quote azionarie ancora in vita. In caso contrario, con la causa da dibattere – e sentenza prevista per la primavera -, Margherita rientrerebbe in gioco con quote di Dicembre, che potrebbe cedere ai figli del secondo matrimonio. Ma gli equilibri ne risentirebbero. Oggi non si parla solo di Fiat, che gli Agnelli o quel che ne resta possono controllare a piacimento: c’è l’impero Stellantis che ha anche altri soggetti potenti all’interno – il Gruppo Psa, lo Stato francese -, i quali chissà come vedrebbero un indebolimento della capofila… E poi ci sono le oscillazioni di Borsa, la fiducia dei mercati e degli stakeholders. Sì, qui c’è in ballo ben più di una paccata di miliardi. E Torino non sarebbe indenne da conseguenze…

