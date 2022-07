Arrivano da tutta Italia, c’è chi ha dormito all’esterno dell’impianto o chi ha improvvisato una tendina di fortuna per ripararsi dal sole cocente. Grande, anzi grandissima l’attesa per il concerto di stasera di Harry Styles al Pala Alpitour.

Cancelli aperti dalle 18, già a centinaia in coda per l’ingresso. In fila quasi tutte ragazze, quasi tutte giovanissime. L’inizio del concerto? Alle 21. Ma già alle 20 il succoso antipasto, con l’esibizione dei Wolf Alice.

Video a cura di Tonino Di Marco