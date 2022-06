La Gran Madre è il simbolo della sconfitta napoleonica

«Ordo Populusque Taurinus ob Adventum Regis», letteralmente «La nobiltà e il popolo di Torino per l’arrivo del re». Tutti noi abbiamo letto, almeno una volta, magari in coda al semaforo, questa scritta latina, apposta sul frontone della Gran Madre di Dio. La chiesa, infatti, fu realizzata per celebrare il ritorno al trono dei Savoia nel 1814, dopo la cacciata di Napoleone Bonaparte. Un ritorno che parve da subito molto difficile: la Rivoluzione francese e il regime bonapartista avevano scavato un baratro tra la Casa Regnante e alcune parti della popolazione, più favorevoli al nuovo stato di cose. Va detto che, in genere, i francesi erano detestati per la loro gravosa imposizione fiscale e per la continua ed assidua richiesta di nuovi giovani da spedire al confine, per combattere le guerre dell’imperatore. Dopo il disastro di Russia, la popolarità di Napoleone crollò in tutta Europa e alla fine le dinastie cacciate dal loro trono poterono tornare. Vittorio Emanuele I rientrò a Torino il 20 maggio 1814. Conseguentemente, emanò il celebre editto che riportava indietro l’orologio della storia cancellando la burrascosa parentesi napoleonica.

«Si osserveranno le Regie Costituzioni del 1770 e le altre provvidenze emanate fino al 23 giugno 1800», decretò il sovrano. L’8 giugno 1814, a strettissimo giro, il Comune di Torino decretò che era opportuno costruire una chiesa che celebrasse il ritorno sospirato della monarchia. Luogo scelto, Borgo Po: che era, a dirla tutta, uno dei pochi di Torino ancora sprovvisto di luoghi di culto degni di tal nome. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma la posa della prima pietra avvenne soltanto nel 1818. I lavori non procedettero dunque così speditamente come i Savoia avrebbero voluto, e Vittorio Emanuele I non poté vedere la fine della costruzione, perché nel 1821 abdicò in favore del fratello Carlo Felice, morendo nel 1824 quando il tempio era ancora incompiuto. Anche Carlo Felice fu sfortunato, e non poté vedere la fine dell’opera, che fu inaugurata pochi mesi dopo la sua morte, nel 1831.

Contestualmente, fu completato anche il campanile, che risulta staccato dal corpo della chiesa, posto su un edificio adiacente, che ospita anche gli uffici parrocchiali. La costruzione della Gran Madre, che si rivelò essere il più significativo esempio di neoclassicismo torinese, fu lenta e complessa anche e soprattutto per la cronica mancanza di fondi (caratteristica costante nella storia cittadina). Progettata da Ferdinando Bonsignore, ricordato non a caso da una via posta nei pressi di piazza Gran Madre, la chiesa fu iniziata e non finita per molti anni, causa una cronica carenza di liquidità. Fu eretta in parrocchia nel 1834 e circa un secolo dopo, nel 1932, sotto la chiesa fu realizzato il sacrario che ricorda i caduti nella prima guerra mondiale, inaugurato il 25 ottobre di quell’anno alla presenza di Benito Mussolini.