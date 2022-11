Le scalinate della chiesa monumentale della Gran Madre come le gradinate dell’Allianz Stadium. Si sono radunati a centinaia proprio sotto la chiesa, dopo aver percorso a piedi il centro di Torino. Gli ultras del Paris Saint-Germain, come testimoniato dalla foto tratta da una storia Instagram pubblicata dall’account Thouars79, hanno letteralmente occupato un angolo storico della città.

Già diverse ore prima della partita di stasera con la Juventus, decisiva per il primato nel girone di Champions del Psg e per la qualificazione dei bianconeri in Europa League, i tifosi francesi hanno dato vita a un clima da stadio, accendendo fumogeni e intonando cori.

Un altro consistente gruppo di ultras parigini ha invece preso posizione presso il parco del Valentino. Folla di curiosi anche sotto l’Hotel Principi di Piemonte, dove alloggia la squadra allenata da Galtier, a caccia di foto, autografi e selfie con Mbappé e le altre stelle del club rossoblu.

Clicca qui per il video (profilo Facebook: Parisdanslapeau)