La giovane Signora scommette su Kean: «Ho una nuova testa»

La giovane Juve come la giovane Italia? Max Allegri, il giorno dopo il successo di Reggio Emilia degli azzurri contro la Lituania, ritrova un Moise Kean galvanizzato dalla doppietta azzurra e potrebbe schierarlo dal primo minuto anche domani a Napoli. Il classe 2000, intanto, si gode il momento: «Era importante – ha dichiarato – riprendermi questa maglia e dare il 100 per cento, la nazionale è sempre un’emozione. Ma non è stato facile guardare l’Europeo a casa davanti alla televisione, anche se ho sempre tifato per i miei compagni e sono felice per la coppa vinta». «Ora dipende dal lavoro e da quanta serietà ci metto – ha aggiunto ancora l’attaccante -, i compagni mi hanno sempre accolto bene. Sto lavorando ogni giorno per crescere, sono tornato con nuovi obiettivi e una nuova testa, sono sempre pronto ad aiutare i miei compagni. Al Psg sono stato accanto a grandi giocatori, e mi è servito molto. Ora la Juventus, e c’è tanto da lavorare tornando a Torino». La Vecchia Signora, intanto, anche grazie a Moise tanto vecchia non lo è più. Da qualche anno a questa parte, in casa Juve, continuano a perseguire la strada del ringiovanimento della rosa. Non ci sono più gli Higuain, i Matuidi, i Khedira, i Mandzukic o i Buffon e i CR7. Sono rimasti in pochi gli ultratrentenni in squadra: da Chiellini (37), a Bonucci (34). Poi c’è Cuadrado (33), Pinsoglio, Szcezsny (31). Seguono a ruota i 30enni Ramsey, Alex Sandro e Danilo. Questione di ricambio generazionale. Una filosofia sposata in pieno dalla proprietà, specie ora che è terminato il ciclo dei 9 scudetti di fila. Gli acquisti da un paio di anni a questa parte li si fanno guardando la carta d’identità: nessuno è arrivato sopra i 25 anni. In questo modo Allegri si ritrova ad avere in mano la squadra più giovane delle ultime quattro annate bianconere. Si è passato dalla sua ultima (stagione 2018-19) che aveva un’età media di 28 anni e 15 giorni, a quella che allena oggi che ha 27 anni e 88 giorni. Il progetto di ringiovanimento della rosa era partito con Chiesa (ieri si è sottoposto a nuovi controlli; sono escluse lesioni ma resta in dubbio), Kulusevski, McKennie e Arthur ed è proseguito nell’ultima finestra di mercato. De Ligt, Bentancur e Chiesa hanno già dimostrato di poter competere a livello internazionale. Con l’avvento di Allegri ci si aspetta possa fare il salto di qualità anche Kulusevski. Kean deve dare continuità, così come Locatelli (classe 1998). Nella lista, infine, c’è anche il più giovane, il brasiliano Kaio Jorge, classe 2002, 19 anni, alla sua prima esperienza in Europa, attaccante di belle speranze, tutto da scoprire.