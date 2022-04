La giornata Nazionale del Parkinson: l’11 aprile tra mostre e conferenze

Lunedì 11 aprile sarà la Giornata Nazionale del Parkinson. Istituita nel 1997 dall’European Parkinson’s Disease Association, la data dell’11 aprile è stata scelta come omaggio alla nascita di James Parkinson, il medico inglese che nel 1817 descrisse per la prima volta la “paralisi agitante” che poi nel 1877 prese ufficialmente il nome di “Malattia di Parkinson”. In Piemonte questa malattia degenerativa colpisce più di ventimila persone, un terzo nella provincia di Torino, numeri destinati a crescere con il progressivo invecchiamento della popolazione, anche se circa il 10% dei malati ha meno di 60 anni.

In occasione della giornata, nella mattinata di lunedì 11 aprile si terrà un evento di sensibilizzazione e informazione, promosso da Confederazione Parkinson Italia (che mette in rete 25 organizzazioni di volontariato del territorio per promuove la crescita e lo sviluppo della rete nazionale delle associazioni di persone con Parkinson, anche favorendo la nascita di nuove organizzazioni per garantire un tessuto sociale solidale e generativo che integri le persone con disabilità), insieme a Diaconia Valdese Valli, Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani, Associazione Parkinson “I Tremolini”, nell’ambito del nuovo progetto IntegralMente.

La mattinata, ospitata nel Circolo dei lettori di via Duomo a Pinerolo, è anche il momento conclusivo delle tre settimane di esposizione della mostra fotografica diffusa “Non Chiamatemi Morbo”, a cura della Federazione Parkinson Italia, presente nelle tre sedi di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Perosa. In tutto sono 64 fotografie che raccontano la resistenza al Parkinson da diversi punti di vista, le esperienze e la quotidianità di chi convive con la malattia e dei caregiver familiari.

In serata sarà proiettato il film Amore e altri rimedi, di Edward Zwick, con Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal, storia d’amore in cui la protagonista è affetta da Parkinson al primo stadio. Sabato 9 aprile si terrà una lezione di Dance Well a cura di Piemonte dal Vivo e una conferenza di teatro danza Kathakali, a cura del maestro Kalamandalam John.