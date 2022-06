La Gazzetta della Procura

C’era una volta la cronaca nera, con una sala fumosa riservata giorno e notte ai cronisti in questura, un telefono, la radio sempre accesa con le voci stridenti delle Volanti, lunghe partite a scopa con i fotografi, tutti pronti a correre sulla scena del crimine. Quella sala ha chiuso molto tempo fa, suppergiù negli anni in cui dal bianco e nero si passò al colore. Poi hanno cominciato a chiudersi le porte. Il “giro di nera”, bussando ogni mattina ai capi della Omicidi e dell’Antirapine, non si è più potuto fare «per ordini superiori». Ed è iniziato il tempo dei mattinali, lunghi elenchi di fatti con data, ora, tipo di evento e indirizzo. Finché pure questi sono spariti, diventando striminzite note di arresti avvenuti parecchi giorni prima, utili perlopiù a riempire le colonne di brevi. E così si è arrivati ai giorni nostri. A quella che potrebbe essere la stretta finale. Con l’Europa che ha imposto regole ferree sulla tutela della presunzione di innocenza, tradotte dal ministro Cartabia all’italica maniera. Ossia in ritardo, e con una interpretazione che ha affidato alle Procure il compito di scegliere le notizie da comunicare. A Torino, dove ai pm era già stato vietato di parlare con i cronisti da Armando Spataro ai tempi in cui si divideva tra Procura e campagna contro il referendum di Renzi, si è andati ancora oltre. Stabilendo che sia il procuratore l’unico a dover valutare anche «l’interesse pubblico dei fatti». Dunque, spetta all’accusa decidere se dare una notizia, quando e come. Una soluzione che, senza nulla togliere alle capacità giornalistiche dei magistrati che sovente, come Spataro, scrivono ampi articoli sui giornali, per chi ha fatto delle notizie un mestiere è semplicemente inaccettabile. I giornali – che hanno il dovere di raccontare ciò che succede, e di questo rispondono solo ai propri lettori – non accetteranno mai di diventare Gazzette delle Procure. E se le notizie non arrivano più dalle fonti qualificate, i cronisti andranno a cercarle altrove. Consumando le scarpe, come non hanno mai smesso di fare. Oppure sui social, dove tutti i giorni compaiono video e fotografie di incidenti, tragedie umane e scene di ordinaria follia come quella di un ragazzo che ne rincorre un altro con un coltello da macellaio in corso Giulio Cesare. Di questo fatto, come di tanti altri, sui mattinali non c’era traccia. E allora viene il sospetto che alla fine la «rilevanza pubblica» faccia rima con rassicurazione della gente, che non si deve allarmare. Ma il popolo non è bue. Cosa accade sotto le proprie case lo sa molto bene. E parlare delle tensioni che stanno dietro la violenza che esplode è l’unica maniera per trovare soluzioni. Mettere la cenere sulle braci, non le tiene a bada. Anzi. Ma forse il problema è che nessuno sa come gettare acqua sul fuoco con soluzioni vere. Tanto, quando la notizia scapperà di mano, ci sarà sempre qualcuno che proporrà di mettere in mano a qualcuno un taser.

stefano.tamagnone@cronacaqui.it