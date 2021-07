La gallina coraggiosa mette in fuga il topolino predatore

La gallina coraggiosa mette in fuga il topino predatore. Nel video si nota il pennuto difendere la propria covata. Il rivale affamato cerca di intrufolarsi nel cestino dove sono riposte le uova, ma la gallina non gradisce questa “visita” e fa di tutto per respingere l’assalitore. Alla fine il piccolo roditore affamato batte in ritirata, ma non riesce a evitare una meritata dose di beccate.