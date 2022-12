La fuga da Kiev, il coma e la nuova vita di Anna grazie alla “neurotuta”

Anna alza le mani dai braccioli della sedia a rotelle per portarle al viso, con un poco di sforzo le unisce a formare un cuoricino con le dita e pronuncia la prima parola che ha imparato in italiano: «Ciao». Sorridendo come mai nessuno le aveva ancora visto fare nei lunghi mesi del ricovero, quando ancora nei suoi occhi si leggeva soltanto il terrore. Un gesto all’apparenza semplice, ma che rappresenta un piccolo miracolo per questa diciassettenne alla quale è toccato fuggire dall’inferno e attraversare il peggiore degli incubi, fino al risveglio dal coma in un letto del Cto, lo scorso maggio, grazie alle stimolazioni dei medici accompagnate dalle canzoni del suo gruppo preferito: i Maneskin.

Anna, infatti, ha ripreso conoscenza a Torino, dopo essere sopravvissuta a un incidente stradale mentre scappava con la famiglia dai bombardamenti su Kiev. Trasferita dall’ospedale di Leopoli al Centro traumatologico della Città della Salute, la giovane ha riaperto gli occhi in una città straniera dove nessuno parlava la sua lingua. «Sembrava un cucciolo così impaurito, fissava il vuoto e stava tutta rannicchiata su di sé, terrorizzata da ogni minimo contatto» racconta il direttore dell’Unità spinale del Cto, Maurizio Beatrici, faticando davvero a trattenere l’emozione.

«Quel cuoricino che ha fatto con le mani ha sorpreso anche noi, non era un gesto preparato» aggiunge il medico, spiegando il funzionamento della “neurotuta” grazie a cui Anna, oggi, riesce ad avere un po’ di controllo sugli spasmi causati dalla lesione cerebrale riportata nello schianto che le ha causato seri danni cognitivi e motori. Uno strumento messo a disposizione dall’Officina ortopedica del Maria Adelaide e acquistato grazie al contributo dell’Asl e del Sermig oltre che dell’associazione Tutte giù per terra, grazie a cui la paziente è riuscita a fare i primi progressi e recuperare almeno la speranza.

«Si tratta di un elettrostimolatore con 58 elettrodi che vengono programmati con una cintura legata in vita. Riduce la tensione di gruppi muscolari ed è indicata per persone con problemi motori e neurologici causati da un trauma cranico o dalla sclerosi multipla» sottolinea il direttore dell’officina Roberto Ariagno. Perché sia efficace Anna indossa la “neurotuta” almeno un’ora ogni due giorni in modo che il suo corpo possa «ricordarne i benefici» per un’intera giornata. «Questa “neurotuta” esalta per l’ennesima volta le eccellenze della Città della Salute per migliorare le condizioni e il percorso di cura e riabilitazione di pazienti in gravi condizioni neurologiche» aggiunge il direttore generale dell’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, Giovanni La Valle.

Il percorso riabilitativo, però, sarà ancora lungo. «Si tratta di un cammino che richiede molta pazienza e soprattutto da parte sua un’enorme sacrificio» chiosa il professor Beatrici, ricordando che in quell’incidente Anna ha perduto anche il papà. «Scappavano dalle bombe e da un inferno che noi, forse, nemmeno riusciamo ad immaginare ma nei suoi occhi, soprattutto nei primi giorni dopo il risveglio dal coma, lo abbiamo intravisto». Per questo, oggi, il suo sorriso e quel cuoricino somigliano a un vero e proprio miracolo. Oksana, la sua mamma, quasi non ci crede. Si commuove ma trattiene anche lei le lacrime e l’emozione. «Ci ha fatto il regalo più bello, quello che nessuno di noi si aspettava e chissà quanto impegno le sarà costato con il dramma che si è portata dentro fino ad oggi».