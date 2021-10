La fortuna premia dieci lettori: conto alla rovescia per il finale [FOTO]

Torino Cronaca continua a premiare i suoi fedelissimi lettori grazie al fortunatissimo concorso “Vinci 2021 Cronacaqui”. Nelle scorse settimane si sono tenute le estrazioni numero nove e dieci, relative ai mesi di settembre e ottobre. All’appello mancano, infatti, solo più due estrazioni (oltre a quella finale). I premiati della nona estrazioni sono i signori Alda Borca, primo estratto, Attilio Poggio, Stefania Pizzolato, Bruno Agoni e Michelangelo Rabiolo. Quest’ultimo è uno dei rarissimi super fortunati ad avere già vinto, in passato, con il nostro concorso.

«È la seconda volta che vinco nell’ultimo anno – spiega Michelangelo -. È stato un 2021 davvero molto fortunato per me. Nel 2020 ho vinto una cena per due persone, quest’anno il buono spesa». Michelangelo, grande lettore da anni del nostro quotidiano, è anche un Amico Reporter e come tutti punterà al grosso premio finale. Alda è la vincitrice del buono spesa che ha ritirato presso la nostra redazione di via Principe Tommaso e che ha scelto di spendere nei supermercati della catena commerciale Carrefour.

I vincitori della decima estrazione sono Renato Perinetto, Lorenzo Lamaina, Sheyla Bardellini, Maurizio Brignani e Luca Valentini. Il signor Renato è il vincitore del buono spesa. Anche lui ha scelto di spendere il premio nei supermercati della catena commerciale Carrefour. Per un altro nostro lettore «il concorso di quest’anno sta andando forte perché permette a tutti di avere un’opportunità di vittoria».

Come si vince

Ricordiamo ancora una volta che quest’anno il concorsone raddoppia la fortuna e quindi la possibilità di portare a casa un premio. I lettori fortunati, infatti, sono più che raddoppiati: passati da due a cinque (ogni estrazione è mensile). Questo per accontentare la gran mole di lettori che da anni ci segue attivamente e che partecipa con grande dedizione ai nostri concorsi. Uno dei cinque sorteggiati di ogni mese si porta a casa un buono spesa del valore di 500 euro (che può essere utilizzato in uno dei punti vendita convenzionati con il concorso) e per gli altri quattro ecco la possibilità di vincere fino a 35mila euro. Vincere è facile: bisogna spedire le cartelle con i bollini in via Principe Tommaso 28, più si spedisce più aumentano le possibilità di essere estratti. Il buono acquisto dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022.