La Fondazione Quarto Potere a Flashback

La Fondazione Quarto Potere, con il proprio media partner TorinoCronaca, espone a Flashback – non in vendita – una selezione di opere del primo e secondo Futurismo provenienti da una collezione torinese. Sono presenti alcuni importanti lavori dei Fondatori del Movimento, ideato dall’eclettico poeta Filippo Tommaso Marinetti, che lo promosse con il suo leggendario Manifesto pubblicato in prima pagina dal più importante quotidiano francese, Le Figaro, il 20 febbraio 1909.

Il torinese Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini e Luigi Russolo, esponenti di una superba e giovanile avanguardia artistica italiana, aderirono prontamente e con grande fervido entusiasmo alle idee rivoluzionarie espresse dal Poeta. Spiccano, in esposizione, alcune importanti tele: Studio per dinamismo plastico e cavallo di Boccioni (1913) e Danzatrice spagnola al tabarin di Severini (1912), provenienti dalla Collezione Margherita Sarfatti; Autoritratto di Russolo (1913); Donna al balcone di Carrà (1912); Quattro futuristi di Balla (1915); Stazione per treni e aeroplani di Antonio Sant’Elia (1912); Zang Tumb Tumb di Marinetti (1915).

In questo florilegio non manca un olio straordinario di Alberto Magnelli del 1914, Homme au chapeaux, a cui molto probabilmente si ispiró il noto attore e illustratore Segio Tofano quando nel 1917 creó il famoso fumetto del Signor Bonaventura ( ‘qui comincia l’avventura…’), che campeggió sul Corriere dei Piccoli fino al 1978. E, tra le straordinarie opere in mostra, è appesa una monumentale tarsia (‘Brennero’, degli anni ‘20) di Fortunato Depero, di cui viene esposta anche una Parolibera, che ne affianca un’altra assai rara e storica di Carlo Carrà. Sempre degli anni ‘10 del Novecento ci sono una fantastica scultura di Roberto Iras Baldessari (Natura morta con scacchiera), il ‘Tram n. 6 in via Scialoja’ di Achille Lega e, del 1918, un rarissimo dipinto futurista di Ottone Rosai ( ‘Scrittore a macchina’). Davvero bello anche il grande e immaginifico ‘Paesaggio femminile’ olio di Enrico Prampolini. Tocca poi ad alcuni capolavori dell’Aeropittura degli anni ‘30 del secolo scorso: Renato di Bosso e Giulio D’Anna con due spettacolari interpretazioni artistiche dell’ardimento e del volo da parte dei piloti italiani.

Per finire non mancano i grandi futuristi torinesi: Mino Rosso, con una magnifica scultura del ‘27 (‘Elementi in volo’), uno splendido Fillia del 1931(‘Nascita del paesaggio aereo‘) e un‘impattante Aeropittura di Diulgheroff del 1931. La Fondazione Quarto Potere e il quotidiano TorinoCronaca, con gli sponsor D2, Sobier, Casamercato, hanno organizzato questa presentazione no-profit di una collezione torinese nell’ambito di Flashback come atto di apprezzamento per una manifestazione fieristica che di anno in anno ottiene sempre maggior successo sia di pubblico che di considerazione nei circuiti culturali italiani e internazionali. E, non certo per ultimo, nella speranza di poter sensibilizzare le Autorità cittadine, regionali e nazionali, sull’esigenza di favorire e sostenere ogni apporto privato nella diffusione dell’informazione e della cultura a favore dei cittadini piemontesi.

Al proposito ricordano il progetto di una grande mostra delle collezioni private sul Futurismo e le Avanguardie artistiche del Novecento, patrocinata da Ministero della Cultura e dal Comune di Torino, ma malauguratamente irrealizzata vari anni fa per ostacoli burocratici. La speranza è che Torino e il Piemonte possano ripetere quel miracolo rappresentato dalla grandiosa mostra del 1980 e intitolata ‘La ricostruzione futurista dell’Universo’, un grande indimenticato successo della volontà di proporre Torino, città natìa di Giacomo Balla, come palcoscenico culturale in Italia e all’estero.