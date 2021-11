La folle sfida alle onde nella terra dei ghiacci

Le immagini di questo video, postato su youtube, sono state riprese sulla spiaggia nera di Reynisfjara, in Islanda. L’autore definisce quel posto della terra dei ghiacci come “pericoloso se sei stupido”. Sì, perché tanta gente, assicura il videomaker, vi ha perso la vita quando è stata avvolta dalle onde. Da qui l’invito: non essere stupido! mettiti al sicuro!