“La fiamma spezzata”, il noir vesuviano di Giovanni Taranto approda al Salone del libro di Torino

Siamo negli anni Novanta del secolo scorso. Una donna mette in allarme la sede dei Servizi segreti militari di Roma: vuole sapere la verità sulla presunta morte del figlio Ciro Casillo, carabiniere, avvenuta sei anni prima e archiviata come suicidio. Ad occuparsi del caso è il comandante della compagnia di San Gioacchino, nel Vesuviano, il capitano Giulio Mariani, brillante, astuto e “romano de Roma”, che si è guadagnato i gradi sul campo. Con l’aiuto dei fedeli investigatori del Nucleo Operativo e di una giovane Pm napoletana, il bravo ufficiale dell’Arma tenterà di far luce su una vicenda che sembra coinvolgere i clan della camorra e gli stessi servizi militari.

UN GIALLO AVVINCENTE

Mariani è il protagonista del romanzo “La Fiamma spezzata“, opera prima del giornalista campano Giovanni Taranto, per i tipi Avagliano Editore, distribuita in tutta Italia dallo scorso 18 marzo e già pronta per la terza edizione. Un giallo avvincente, ricco di senso dell’humor, ambientato in un Vesuviano e in una Napoli, magistralmente descritti grazie ad un racconto che vive di atmosfere e ambientazioni molto vicine alla realtà, sviluppandosi quasi come fosse la sceneggiatura di un film.

CHI E’ GIOVANNI TARANTO

Giornalista specializzato in cronaca nera, giudiziaria, investigativa, nonché autore di alcune delle più importanti inchieste sulla camorra del Napoletano, Taranto vive a Torre Annunziata (Napoli), uno dei feudi della camorra campana dove, dal 2019, è diventato presidente dell’Osservatorio permanente per la legalità. Tra i fondatori di Metropolis Network, cittadella dell’informazione che dal 1995 al 2013 ha rappresentato una delle realtà di punta del giornalismo in Campania, come direttore di Metropolis TV, Taranto ha contribuito a svelare molti retroscena del crimine organizzato e della mafia all’ombra del Vesuvio, grazie a programmi realizzati con magistratura e associazioni antiracket. Oggi è condirettore di «Social News» e tiene seminari di giornalismo in vari atenei. Cintura nera 7° Dan e Grand Master di Taekwondo Unitam/Song Moo Kwan, è impegnato nell’insegnamento dell’arte marziale per l’autodifesa femminile e il recupero dei minori a rischio, e per la sua diffusione nella scuola pubblica.

LA PRESENTAZIONE AL SALONE DI TORINO

“La Fiamma spezzata” sarà presentato venerdì 15 ottobre alle ore 11,45, presso lo Spazio Foyer del Centro Congressi al Lingotto Fiere di Torino nell’ambito del Salone Internazionale del Libro. Con Giulio Biino e Carla Fiorentino sarà presente anche l’autore.