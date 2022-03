La festa del Tff per i suoi primi 40 anni: «Evento per la città»

Last but non least: il Torino Film Festival si presenta per “ultimo” nel ricco calendario dei grandi eventi di Torino, primo fra tutti l’Eurovision Song Contest, per chiudere con la festa dei suoi 40 anni il magico 2022 torinese. L’evento, in programma dal 25 novembre al 3 dicembre, proprio dopo le Atp Finals, è stato presentato ieri a Roma dal neo, ma storico, direttore Stefano Della Casa insieme con il presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo, e con il direttore Domenico De Gaetano. La punta dell’iceberg del sistema cinema torinese, che a disposizione ha un budget di 1,8 milioni di euro, impegnato oggi più che mai a far sì che la prossima edizione della rassegna «sia una festa per la città», ha detto Enzo Ghigo, «proprio come nei desideri di uno dei suoi fondatori, Gianni Rondolino – ha aggiunto Della Casa – sappiamo che c’è una guerra in corso, non lo dimenticheremo e cercheremo di affrontare la tematica ma, detto questo voglio che il Tff sia una festa e non bandirò i film russi». Su il sipario, allora, al Teatro Regio che ospiterà la serata di apertura trasmessa in diretta. I cinema Massimo, Ambrosio, Centrale, Greenwich e le vie adiacenti si trasformeranno, fra installazioni e red carpet, nella walk of fame piemontese dove sappiamo che certamente sfilerà Malcolm McDowell, la star di “Arancia Meccanica” di Stanley Kubrick e di tante altre pellicole. «McDowell sarà ospite del Tff e non si limiterà a fare la sua comparsata. A lui, infatti, sarà anche dedicata una mini retrospettiva con “Evilenko”, “Arancia Meccanica”, “Caligola” di Tinto Brass e sempre McDowell terrà una master class con David Grieco.

«Basta ai red carpet fine se stessi e alle star che dicono frasi di circostanza – ha spiegato Della Casa – ne porteremo molte altre in città e ognuno di loro avrà a che fare con un approfondimento sul cinema». E se con Eurovision i torinesi canteranno al Valentino, chi ama il cinema potrà vivere la settima arte a Casa Festival – «uno spazio aperto a tutti, soprattutto ai giovani, di cui dobbiamo ancora trovare la sede» – andare al cinema al mattino a prezzi ridotti, assistere a un convegno sul rapporto settima arte e piattaforme, studiare il mercato con Film Industry e, fra le novità, assistere a performance di arti visive all’interno delle future Gallerie d’Italia di piazza San Carlo. Qui la sezione curata da Gigi Mascheroni e Luca Beatrice che «sarà l’unico bianconero del Tff – scherza Della Casa – perché il mio è un festival rigorosamente Juventus Free».

Confermatissima, infine, la storica sezione dedicata ai documentari e come da copione, viste le passioni del direttore, quella nuova sul western: «L’ultima forma di epica della cultura moderna – conclude – proporrò sei titolo tra cui “The terror of Tiny Town” del 1939 e interpretato da un cast di nani».