La favola di Matias Soulé: dalla Juve Under 23 all’Argentina

Alla Juve non è ancora riuscito a esordire in prima squadra, al fianco o al posto del suo idolo Dybala. Adesso, però, avrà l’opportunità di giocare magari con Messi. Matias Soulé, talentuoso attaccante della squadra Under 23 bianconera, è stato infatti convocato dal Ct argentino Scaloni per i prossimi impegni internazionali.

Una convocazione insperata, capace però di riempire d’orgoglio lo stesso Soulé e tutto il “secondo gruppo” della Juventus, che sotto gli ordini di Zauli è impegnato nel girone A del campionato di serie C. Sinora in stagione il calciatore, prelevato dal Velez a gennaio 2020 bruciando sul tempo Milan e Monaco, ha collezionato dieci presenze in campionato e tre nella coppa di categoria, dove ha messo a segno due reti.

In prima squadra ha preso parte alla trasferta di Napoli, ma non ha mai debuttato in sfide ufficiali. Mancino di piede, centrocampista offensivo o seconda punta, ama partire dalla destra per accentrarsi e lasciar partire il suo sinistro velenoso. Con la Juventus ha un contratto fino al 2024, con opzione per il rinnovo biennale. Di questo passo, oltre a Dybala, bisognerà provvedere a blindare pure lui.

N.B. L’immagine di Matias Soulé è tratta dal sito ufficiale della Juventus.