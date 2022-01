La droga minaccia parco Stura: tornano i presidi dei comitati

Non si arresta il problema dello spaccio al parco Stura, tornato argomento all’ordine del giorno dopo le nuove segnalazioni del gruppo spontaneo E/4. Nel mirino c’è tutta l’area verde che collega i corsi Giulio Cesare e Vercelli, alle spalle della bocciofila Coproma. Motivo che ha portato i residenti della zona a decidere di organizzare dei presidi fissi, e pacifici. Nel tentativo, con la presenza fissa sul territorio, di provare ad allontanare i malintenzionati.

Nel mirino non c’è più il terreno a due passi dal Novotel. Quello che fino al 2008 (almeno) era stato ribattezzato Tossic Park e che adesso dà asilo a nuove piantumazioni. Al contrario oggi la compravendita di droga trova spazio dalla parte opposta dello stradone dove transita la linea 4, a due passi da quel sentierino costeggiato da alberi che conduce al campo sinti di via Lega. Già attenzionato dalla polizia che con le moto era entrata nel parco per stanare i disperati che scendevano sulle sponde del torrente per bucarsi lontano da occhi indiscreti. Sponde dove, tra le altre cose, sono stati ritrovate anche delle auto abbandonate. Veri e propri rottami carbonizzati. «Le segnalazioni delle famiglie – ha aggiunto il consigliere del M5s in Circoscrizione 6, Valter Cangelli -, avvengono sia di mattino che di pomeriggio. Per questo motivo chiediamo controlli ripetuti e costanti da parte delle forze dell’ordine. Non diamo chances a queste persone».

Oggi la musica non è la stessa di 14 anni fa ma la paura di un ritorno al passato rimane. Perché nessuno, qui tra Pietra Alta e Rebaudengo, vuole più tornare a rivivere quei momenti bui.