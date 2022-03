La drammatica testimonianza da Kiev di un imprenditore di Chieri: “Viviamo come topi sotto le bombe”

Ieri hanno bombardato il tetto del suo palazzo, poco lontano da Kiev: ora Gianluca Miglietta, sua moglie Irina e i suoi vicini devono decidere se scappare o rimanere nascosti nello scantinato del condominio. Il 47enne, originario di Chieri, è uno dei tanti residenti in Ucraina che da giorni vivono col terrore degli spari e dei missili. Adesso spera di riuscire ad andarsene: «Ma non riesco ad avere indicazioni dall’ambasciata» spiega Miglietta, imprenditore trasferito sei anni fa nei dintorni di Kiev. Non si aspettava di ritrovarsi la guerra: «E’ stato un fulmine a ciel sereno. E’ da giovedì che mi sembra di vivere in un film. Abbiamo visto immagini che dubito arriveranno mai in Italia: case e palazzi cancellati, persone carbonizzate. Non le cancellerò mai dalla mente».

Perché non siete scappati subito dall’Ucraina? «Ci abbiamo provato: abbiamo fatto coda dalle 9 alle 14 per il pieno di benzina. Poi le strade erano stracolme e c’erano già i primi spari: abbiamo rinunciato».

Miglietta, la moglie e i loro due cani vivono da giovedì in uno scantinato, condiviso con i vicini di casa. In tutto sono 40 persone, compresi dei bambini: stanno tutti lì, senza lavarsi e con un bagno di fortuna all’esterno.

«Dividiamo biscotti, prosciutto e polpette con i cagnoloni – racconta ancora il chierese – Adesso stiamo finendo tutto, pure l’acqua: qui vicino c’è un supermercato ma non viene più rifornito. Si è messo pure a nevicare e a far freddo. Proviamo a dormire sui pallet ma non ci riusciamo: io mi sveglio continuamente di soprassalto, anche perché abbiamo paura degli attacchi e degli “sciacalli” che stanno depredando dappertutto. Infatti abbiamo organizzato una ronda di condominio: quando è toccato a me, sono uscito e ho visto un raggio verde».

Era un cecchino? «Penso di sì ma non ho controllato: sono rientrato di corsa».

Ieri è stato bombardato anche il tetto del palazzo dove vivono il chierese e la moglie, come riferisce Rachele Sacco: «Sto cercando di tenere io i contatti con l’ambasciata e il consolato – riporta fra le lacrime la consigliera comunale, amica di lunga data di Miglietta – Ma danno indicazioni contrapposte e non si capisce cosa debbano fare. E’ vergognoso che non si trovi una soluzione per queste persone: stanno rischiando la vita».

Lo dice anche il 47enne: «Sono già morte migliaia di russi e ucraini, più che in due anni di pandemia. Siamo indignati: tutti intorno a noi ci sono carri armati e strada devastate dalle bombe. Siamo bloccati e non sappiamo come fare ad andarcene».