La dottoressa in un «ospedale dei pazzi» attraversa il dolore tra note scarabocchiate

Il reparto non ha numeri, ha un nome: Fusione. È il reparto, nell’ospedale psichiatrico Le Vinatier vicino a Lione, dove pazienti con patologie diverse vengono tenuti insieme, lasciati liberi di interagire, di creare rapporti. Tra loro, la dottoressa, quella nuova. Come una sorta di astronauta in una nuova galassia, più che come Dante in un inferno della sofferenza. C’è Virgilio, però, nei panni di Doc, uno che capisce tutto, forse anche di più, ideale trait d’unione con i medici, le infermiere come Alice tanto bella e brava «che quasi dai fastidio». C’è Bernard che si è amputato un braccio e adesso con la sinistra, lui che non è mancino, scrive note musicali che non conosce – non solo lui – e comunica soltanto con i «vaffa».

E c’è René, il compagno della dottoressa, che qui vicino a Lione non ci voleva proprio venire. Va e viene per lavoro e ha tra i massimi piacere quello di passare ore «nel Decathlon più grande del mondo» , non immaginando che proprio un orologio multifunzione da sportivi lo incastrerà. Già, perché è facile capire fin dall’inizio di questo romanzo che lì si andrà a finire: nel tradimento coniugale, nella caduta di una esistenza e nello scivolare – nel desiderare di farlo – in quella che può sembrare pazzia. «Che cosa abbiamo dentro, fatto di nulla, che riesce ad accartocciarci dal dolore?»

È un romanzo particolare “Sognami libero” (Neos, 17 euro) di Enrico Chierici, chimico classe 1972 e torinese d’adozione, come è sempre particolare quando un uomo parla con l’io narrante femminile. L’alternanza di privato e di lavoro è la traccia del viaggio della dottoressa, il cui cimento è trovare le parole in Bernard e la verità in Doc. E le storie dei pazienti che si deciderà a conoscere. Fino al concerto che originerà dalle note strane, bastarde, in una fusione tra la musica classica e i Def Leppard. Per poi ripartire, perché la dottoressa se ne andrà, lo immaginiamo da subito. «Sognami libero, sognami lontano dai miei piedi» dice Doc.

SOGNAMI LIBERO

Autore: Enrico Chierici

Editore: Neos

Genere: Romanzo

Prezzo: 17 euro