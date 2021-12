La doppia faccia del Toro: la difesa è un bunker, ma l’attacco non punge

«Sanabria a livello di gioco ci fa giocare bene, ha grande tecnica, deve fare più gol, i risultati passano attraverso quello, in fase realizzativa può fare di più». Parola di Ivan Juric. Il suo Toro, infatti, costruisce molto in fase offensiva ma finora in fase offensiva è mancato l’istinto killer. Quel cinismo che sotto porta avrebbe portato i granata a essere in un’altra zona di classifica, magari a lottare per altri obiettivi. La differenza con gli anni passati è riscontrabile nei numeri della fase difensiva: il Toro oltre a essere la squadra che subisce meno tiri, è anche la quarta forza della massima serie per quel che riguarda i gol subiti. Il Napoli di Spalletti ha incassato solo dodici reti, seguito dall’Inter a 15 e alla Juventus a 16. A quota 17, appunto, il Toro, praticamente in zona Champions per quel che riguarda i gol incassati nelle prime 16 partite di campionato. Un bel passo in avanti rispetto all’anno scorso, dove già di questo periodo la difesa aveva incassato moltissimo. Lo scorso anno, però, il Toro segnava di più rispetto a quest’anno. Solo 20 in totale le reti siglate, quart’ultimo posto in classifica di questa speciale graduatoria. Il dato positivo, semmai, è il numero degli interpreti che hanno trovato la strada della rete fin’ora: da vera e propria cooperativa del gol, i granata sono già andati a segno con dieci interpreti diversi. I top scorer della squadra granata sono Pjaca, Brekalo e Pobega, autori di tre gol a testa. Solo quattro, invece, sono i gol dei due attaccanti: Belotti (infortunato; rientrerà a febbraio) e Sanabria hanno segnato due reti ciascuno. Troppo poco per una squadra che macina tanto gioco. Anche la panchina, come evidenziato lunedì scorso a Cagliari, offre poco in termini di gol. Per questo a gennaio – specie con Belotti ancora ko per un po’ di tempo – servirebbe un attaccante in grado di garantire più gol. Intanto, ieri la squadra granata è tornata a lavorare al Filadelfia dopo il giorno di riposo post-Cagliari. Finalmente si è rivisto in gruppo, dopo l’intervento al menisco, Mandragora. Pobega ha lavorato a parte: la sua presenza col Bologna, però, non è in dubbio.