La Divina ha finalmente detto Sì. E ora la luna di miele in America

Ci ha provato fino all’ultimo, Federica Pellegrini, a depistare i curiosi. Invece è successo veramente, proprio a Venezia e proprio come hanno programmato loro. La campionessa e Matteo Giunta si sono scambiati le fedi e le promesse per la vita insieme a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria, abbastanza vicina alla basilica di San Marco.

«Io sono credente – aveva raccontato qualche tempo fa la Divina – e Matteo anche, forse un po’ meno. All’inizio avevamo pensato di sposarci in spiaggia: le famiglie storcevano il naso, ma insomma è il nostro matrimonio. Però era complicato come logistica, ’e se poi piove?’. Così abbiamo scelto Venezia e a quel punto non poteva che essere in chiesa. Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale».

Solo uno dei momenti nella grande festa che hanno previsto. Prima tappa in mattinata per un pre-party che è servito agli invitati per incontrarsi prima del matrimonio. Poi la cerimonia: testimone della sposa il fratello Alessandro, ma anche cinque damigelle scelte tra le sue amiche del cuore (e i cani boxer di famiglia).

Abito griffato Nicole Cavallo, piccolo “tradimento” a Giorgio Armani al quale è legata da una vita, mentre le fedi sono state firmate dalla gioielleria Damiani. Il resto lo hanno scoperto gli invitati sul posto e noi invece lo vedremo con le due ricche esclusive che la coppia ha già venduto ad un paio di riviste.

Hanno organizzato tutto con il re dei wedding planner, Enzo Miccio, con il ricevimento al JW Marriott Venice Resport & Spa. Federica e Matteo poi si sono fermati al Grand Hotel Danieli, la stessa suite nella quale lo scorso novembre lui si inginocchiò per chiedere la mano di Federica Pellegrini.

Infine il viaggio di nozze: «Sarà in America, nei nostri luoghi del cuore. Eravamo abituati a fare un collegiale tutti gli anni, ci mancano. Il giro del mondo è un desiderio da tempo ma per ora rimandiamo». Andranno a vivere la Verona, la città che di fatto ha coronato il loro amore. Perché adesso comincia un capitolo nuovo, tutto da scrivere.