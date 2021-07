La disabile resta ai domiciliari: «Da 11 anni non esco di casa»

Agli “arresti domiciliari” da ben 11 anni. Succede nelle case popolari di corso Lecce 33, zona Parella, dove una donna, a causa della sua disabilità, è bloccata all’interno della sua abitazione «Mi sento davvero male – spiega amareggiata Barbara Ferrari, la signora che chiede un aiuto urgente -. La luce del sole la vedo soltanto quando l’ambulanza mi trasporta in ospedale per delle visite. Non riesco più a vivere».

Una situazione di disagio assoluto per la donna e per il suo convivente Michele che a stento riesce a darle una mano. Dimenticati da tutti e costretti a vivere in condizioni precarie, con un bagno inagibile e stretto per la deambulazione e una cucina di piccole dimensioni. Ma non solo, la camera da letto si è trasformata in un secondo angolo cottura. «Mangio qui sul letto – continua Barbara -, mi porta tutto il mio convivente perché io fatico ad alzarmi». L’assegnataria, nel 2020 aveva richiesto l’autorizzazione di un cingolo ad Atc, che viene fornito dall’Asl in comodato d’uso e permette, appunto, alle persone in difficoltà di scendere le scale con un accompagnatore. La risposta è arrivata – in tempi celeri – la settimana successiva alla richiesta, con esito positivo. Purtroppo, però, non su tutte le palazzine è possibile installare un montascale motorizzato, per ragioni strutturali degli edifici. Atc allora ha proposto alla signora due differenti alloggi – tra quelli disponibili privi di barriere architettoniche – ma avendo la donna rifiutato entrambe le proposte all’Agenzia non è rimasto altro che archiviare il caso. «Abbiamo sbagliato a rifiutare – commenta Michele -. Barbara ha bisogno di uno spazio più ampio per deambulare, in questo alloggio fatica anche a muoversi».