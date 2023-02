La denuncia del canile: «Siamo pieni di cuccioli lasciati lungo le strade»

Sei cuccioli abbandonati al casello dell’autostrada, altri quattro in un fosso insieme alla madre vicino alla discarica di Rivarolo. E una seconda mamma con i cagnolini nel bosco tra Montalenghe e Cuceglio: ora sono tutti al canile di Caluso, che denuncia «una situazione preoccupante». Le cucciolate sono state tutte raccolte in questi giorni e ora sono pronte per essere adottate (ci si può proporre chiamando il numero 347-297.50.28). Ma il responsabile Luciano Sardino coglie l’occasione per lanciare l’allarme: «Abbiamo finito il 2022 male e abbiamo iniziato il 2023 ancora peggio. Purtroppo l’Italia è un Paese di incivili, dove non c’è l’interesse a risolvere questi problemi. Le istituzioni non controllano e non intervengono». Il risultato è che i canili sono pieni, come denunciato già l’anno scorso dai rispettivi responsabili. Ora si aggiungono Sardino e Caluso, che conta 140 esemplari: «Molti degli ultimi ritrovamenti sono di cani di margari ma evidentemente nessuno se ne accorge. Il problema è che non cambia mai niente: noi possiamo denunciare in tutti i modi ma c’è troppa gente che resta indifferente. La situazione è triste». Come si può risolvere? «Bisognerebbe applicare il modello olandese, con lo Stato che obbliga a sterilizzare maschi e femmine ma finanzia anche. Invece qui sono fioriti i canili, con 200mila cani sparsi fra le mille strutture italiane (85 in Piemonte, ndr). E io ho visto con i miei occhi come vengono gestite alcune di quelle del sud».