La cultura protagonista in periferia: nasce la sala teatrale Spazio Kairos

La cultura si prepara a tornare protagonista in periferia nord. Tra Aurora e Barriera Milano, infatti, è tutto pronto per la nascita della nuova sala teatrale Spazio Kairòs di via Mottalciata 7. Novantanove posti a disposizione della cittadinanza. Sala che si presenterà alla città dopo alcuni mesi di rodaggio, durante i quali sono stati compiuti una serie di lavori sulla struttura e sono già stati proposti alcuni appuntamenti. Spazio Kairòs sarà gestito dalla compagnia teatrale torinese Onda Larsen, attiva dal 2008, proponendo da venerdì 4 febbraio la sua prima rassegna, “Animali da palco”, con protagonisti spettacoli e artisti del teatro indipendente italiano.

UNO SPAZIO APERTO

Spazio Kairos è pensato «per essere uno spazio aperto, multidisciplinare con l’idea di diventare un presidio culturale con un’offerta variegata». Include uno spazio performativo, una sala workshop, uno spazio esterno e un bar (che al momento è chiuso perché in fase di ristrutturazione). Onda Larsen ha trasferito in via Mottalciata i suoi corsi teatrali per adulti e ragazzi, lavorerà alla produzione dei suoi spettacoli, proporrà teatro, con cadenza quasi settimanale a compagnie provenienti da tutta Italia. «Noi crediamo nella funzione popolare del teatro – spiega Lia Tomatis di Onda Larsen -, con la convinzione che lo stesso debba tornare a raccontarsi a tutti. Per questo abbiamo scelto di scommettere su una zona periferica di Torino. La nostra sarà una casa aperta a tutti per passare insieme del tempo di qualità».

«OTTIMA NOTIZIA»

Un’ottima notizia secondo il coordinatore alla Cultura della Circoscrizione 6, Alessandro Sciretti. «Un nuovo presidio culturale sul territorio è sempre una buona notizia – spiega Sciretti -. Segno che Barriera può essere culla di un fermento culturale di qualità, che sia d’offerta per i nostri residenti ma anche attrazione da fuori. In bocca al lupo agli operatori coinvolti».