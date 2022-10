La crisi energetica non ferma Torino: ecco le Luci d’Artista [FOTOGALLERY]

Il caro energia non spaventa il Comune di Torino, che anche quest’anno non rinuncia alle Luci d’Artista. Ieri, l’accensione. “Le opere d’arte luminose, diffuse in città, nascono venticinque anni fa con l’ambizioso obiettivo di creare una collezione pubblica di installazioni di arte contemporanea: “una cultura alta capace di comunicare con tutti”, secondo le parole di Fiorenzo Alfieri, che del progetto è stato ideatore nel 1998 – ha scritto su Facebook il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -.

Un percorso espositivo che inauguriamo nell’imminenza della settimana dell’arte contemporanea e a pochi giorni dalle ATP e che per questa edizione si arricchisce di ben 3 nuove opere che diventano quindi 26, ribadendo ancora una volta il profondo legame della città con l’arte contemporanea. L’ospedale Sant’Anna, piazza Cavour, Porta Palazzo i luoghi dove sono installate le nuove opere”.

“Le Luci d’Artista sono un esempio di come cultura e arte possano essere parte integrante della strategia di rilancio della città. Per le torinesi e i torinesi e per i tanti turisti italiani e stranieri che guardano con interesse crescente la nostra Città e vengono a vederla.

Prima di decidere, stante la crisi energetica, ne abbiamo valutato il consumo energetico complessivo. Lo 0,09% del totale di quello del Comune, pari a quello di un piccolo condominio. Ci è sembrato sostenibile e siamo andati avanti” ha concluso Lo Russo.