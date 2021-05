La crisi colpisce i cani: «I padroni ci chiedono aiuto per il loro cibo»

«Negli ultimi mesi siamo riusciti a fare delle belle adozioni». C’è soddisfazione nel canile di Pinerolo per come sta andando la situazione. Malgrado la pandemia che mette in crisi molti padroni di animali, i volontari sono comunque riusciti a trovare casa a diversi cani, anche anziani, e a fare iniziative di raccolta fondi che permettono di coprire le spese.

Dal 2000 il canile di corso della Costituzione 20 è gestito dai volontari della Lida, un’associazione che ha un’ottantina di soci e una ventina di questi seguono gli ospiti della struttura e li accompagnano nelle loro passeggiate. «A occuparsi di loro tutto il giorno ci sono due ragazzi che hanno un rimborso spese» precisa Bruna Bonnin, che segue i volontari e la parte ludica e promozionale delle attività.

I posti per i cani sono una trentina e in questo momento non sono tutti occupati. Ma la struttura ha anche un piano dedicato ai gatti, seguiti da due volontarie.

Uno dei problemi del canile di Pinerolo è lo spazio, perché non ce n’è a sufficienza, nemmeno per realizzare un’area di sgambamento senza dover attraversare la strada. «A volte ci sono mamme che ci telefonano perché vorrebbero venire a portare a spasso un cane con i figli, ma dobbiamo dire di no, perché è pericoloso» è sconfortata Bonnin. Ciononostante il canile desta interesse e affetto: «Ci sono ragazzi ospiti di comunità che vogliono venire da noi e ultimamente sono cresciute le richieste di fare il volontario, anche se non tutti quelli che provano, rimangono» spiega.

Il Comune, con cui la Lida è convenzionata, assegna un contributo di 28mila euro l’anno per il servizio. Il resto dei costi viene coperto con banchetti e iniziative: «A noi servono circa 80mila euro per andare avanti e, malgrado la pandemia, siamo riusciti a organizzare iniziative come la vendita di uova di Pasqua, banchetti all’Ipercoop e partecipare all’Artigianato, raccogliendo fondi preziosi».

Il Covid non ha avuto un impatto sulle adozioni, ma ci sono sempre più padroni che hanno difficoltà a mantenere i cani: «È cresciuto il numero di persone che ci chiama, dicendo che non riesce più a mantenere il suo animale e noi cerchiamo di aiutarlo fornendo il cibo che raccogliamo durante le nostre iniziative, oppure promuovendo la sua adozione, prima che finisca da noi in canile».

Per restare aggiornati sulle attività del canile si può consultare la pagina Facebook “Lida Pinerolo Onlus”. Sul sito Internet www.canilepinerolo.eu si trovano tutte le informazioni e le indicazioni su come aiutare la struttura.