La Corona di Delizie dei Savoia: il sistema delle Residenze Reali

Come ogni casa reale che si rispetti, anche i Savoia – oltre alla loro dimora, palazzo Reale – avevano una serie di nobili edifici di rappresentanza sparsi attorno alla loro capitale. Torino era circondata da una serie di grandiosi edifici che rappresentavano degnamente la dinastia: di essi, rimangono a testimonianza del nobile passato della ex capitale d’Italia Venaria Reale, Rivoli, Stupinigi, il Valentino e Moncalieri. Altri castelli sono invece scomparsi, e si tratta delle dimore di Mirafiori, del Regio Parco; altre ancora sono così mutati nel tempo da essere sostanzialmente irriconoscibili: è il caso del castello di Lucento.

La necessità di avere delle sontuose dimore fuori città fu avvertita non appena i Savoia misero piede a Torino, città davvero troppo piccola per una dinastia che aveva il desiderio di competere con lo sfarzo delle signorie italiane. Ultimi arrivati, i Savoia avevano compreso che Torino doveva essere completamente rimodernata per non sfigurare con la Firenze dei Medici o la Roma dei papi. E anche così, il palazzo ducale – poi reale – appariva piccolo e insignificante se confrontato con lo splendore delle dimore principesche italiane, anche di quelle di più scarso valore.

Dunque, nella smania di rinnovamento che contraddistinse la seconda parte del Cinquecento e tutto il Seicento, i Savoia iniziarono a guardarsi intorno cercando luoghi adatti a essere trasformati in più degni edifici di rappresentanza attorno alla nuova capitale. Inizialmente fu scelta la periferia nord: Lucento, con un maniero che era caro a Emanuele Filiberto, e quindi il Regio Parco, immortalato – pare – anche nelle rime del Tasso. Poi, Carlo Emanuele I iniziò la costruzione della splendida reggia di Mirafiori, sulle rive del Sangone. Lentamente, furono aggiunti altri tasselli a quella che nel Sei-Settecento iniziarono a chiamare “corona di delizie”, una serie di edifici disposti a distanza regolare a raggiera attorno alla pur piccola capitale.

Per i visitatori, una tappa a Venaria e Stupinigi era immancabile: non soltanto per la loro bellezza, ma anche perché essi costituivano una proiezione di Torino all’esterno, in quella campagna che non era considerata come una “cosa terza” e pertanto disprezzata, ma invece era essenziale elemento della società di allora. Le regge sabaude costituivano l’elemento più evidente della potenza della dinastia che regnava sul Piemonte; e, al contempo, ne evidenziavano gli aspetti più peculiari, perché un po’ in tutte – fatta eccezione per le due punte di diamante, Stupinigi e Venaria – l’aria che si respirava era quella di una caserma.

L’attenzione per l’arte non era quella di oggi e la sensibilità della dinastia regnante sul tema della valorizzazione della propria storia poteva sicuramente essere maggiore. Così, alcune residenze non più utilizzate vennero semplicemente abbandonate, come accadde a Miraflores e al Regio Parco. Altre furono trasformate in caserme, sorte che toccò anche a Venaria. Oggi, per fortuna, le residenze sabaude sono giustamente valorizzate e costituiscono uno dei poli museali italiani più importanti e più visitati.