La colonia felina rasa al suolo: per il Comune non era censita

La Città di Torino smantella la colonia felina di via La Salle angolo via Noè, alle spalle di Porta Palazzo, mandando su tutte le furie l’associazione Casazaki. Il fatto venerdì mattina quando l’ufficio tutela animali, al netto di una segnalazione di una residente, ha dato l’ok per la rimozione dello spazio adibito per i 4 zampe. «La colonia non era censita» hanno spiegato da Palazzo Civico. «A dicembre del 2020 – raccontano dalla tutela animali -, abbiamo inviato una missiva a tutte le associazioni che seguono le colonie, chiedendo di chi fosse quella struttura che ci risultava vuota. Non abbiamo ricevuto risposta. Abbiamo mandato una seconda comunicazione, ci ha risposto un’associazione che ha ritirato le strutture. Di Casazaki nessuna notizia».

Almeno fino alla fine della scorsa settimana quando l’associazione ha chiesto spiegazioni alla Città. «Era perfettamente censita, la gestiamo da 12 anni – replicano da Casazaki -. Avevamo anche una mamma e quattro cuccioli nati il 6 maggio che stiamo cercando disperatamente da giorni. Abbiamo recuperato giusto due casette. Denunceremo i responsabili per maltrattamento di animali e per danni morali». Una querelle destinata a durare ancora. Perché l’associazione, nello stesso punto dove è avvenuto lo “sgombero”, ha collocato nelle scorse ore un paio di casette con tanto di cartelli.

«Ancora ieri abbiamo fatto una verifica – ribattono dal Comune -. Quei cartelli non sono regolari. Senza contare che la Città ha adottato una politica di contenimento dei gatti randagi, che qualche associazione ignora». Alla Pellerina, nel frattempo, è stato collocato uno spazio per i gatti appena fuori dal cantiere della piscina. «E’ la nostra risposta alle polemiche».