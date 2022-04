La Chiabotto in dolce attesa: «Presto saremo in quattro»

Ancora una volta aveva ragione “Diva e Donna” che qualche settimana per primo aveva lanciato l’indiscrezione: Cristina Chiabotto è incinta per la seconda volta e adesso c’è l’ufficialità. La 35enne ex Miss Italia ha pubblicato su Instagram un annuncio nel giorno di Pasquetta per fare gli auguri a modo suoi ai fan e condividere la sua gioia.

Nell’immagine si vede un grande uovo di cioccolato e la manina della piccola Luce Maria che le tocca le forme ormai arrotondate: «Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine. Buona rinascita a tutti, oggi e sempre», scrive Cristina. Ma il vero messaggio è un altro: «Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 più la nostra Paper (il cane di famiglia, ndr). Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita».

Quando aveva partorito per la prima volta, aveva anche spiegato per il nome Luce Maria era per ricordare l’amata nonna «che è scomparsa nel maggio del 2020 per il Covid. Avere un figlio era un progetto di vita che mio marito Marco e io cullavamo da un po’. Appena abbiamo ritenuto fosse arrivato il momento giusto, sono rimasta incinta. Credo che sia un segnale che arriva dall’alto, un messaggio di speranza che mi ha dato un’iniezione di gioia pura in un momento come questo, così particolare e complicato per tutti».

L’arrivo della prima figlia era una nuova svolta in una vita che negli ultimi anni è cambiata radicalmente: «Con Marco è avvenuto tutto così velocemente. Da un’amicizia nata allo stadio con la Juventus si è trasformata in amore, in maniera inaspettata. Marco è molto maturo, anche se abbiamo la stessa età. Unisce testa e cuore, e quando c’è tutto questo è perfetto. Ci ritroviamo su tutto, non è facile avere quell’alchimia».