La cascina diventa housing: ospiterà adulti in difficoltà

Un edificio abbandonato che fino a pochi anni fa cadeva a pezzi e che oggi è pronto a rinascere nelle vesti di housing sociale. Si è tenuta nella giornata di ieri l’inaugurazione ufficiale de “La Filanda”, un’importante cascina di strada del Meisino 55/9 recuperata e consegnata al territorio di Borgata Rosa. Un fabbricato di tre piani fuori terra, gestito dall’impresa sociale Co-Abitare. Il progetto è stato promosso da Regione Piemonte e Città di Torino con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e FOndazione Crt.

LA DESTINAZIONE

Una residenza destinata ad adulti in difficoltà per un periodo massimo di 6 mesi, con 15 monolocali, 14 camere doppie e un alloggio per il custode, per una accoglienza complessiva di 58 persone. Oltre a spazi comuni per attività culturali e aggregative, servizi per gli ospiti e per il quartiere. «Una rinnovata presenza, importante per il territorio in cui lavoriamo – raccontano il vicepresidente della 7, Ernesto Ausilio, e la coordinatrice della sottocommissione Pari opportunità, Sara Razzetti -. Capace di ospitare un mix sociale, composto da persone in condizioni di disagio abitativo e city users . Ci saranno anche visitatori occasionali, ai quali si affiancherà un mix funzionale dato da accoglienza in social housing e accoglienza turistica».

LA STORIA

Una storia iniziata nel lontano 2006, quando nel corso di una commissione Circoscrizionale era giunta la notizia del proseguimento di un percorso amministrativo per affidare il progetto di recupero dell’edificio all’ente Parco Nazionale Gran Paradiso che dopo importanti lavori di ristrutturazione avrebbe dovuto trasferire la sua sede in questo edificio. La Circoscrizione 7 aveva dato parere positivo alla concessione all’ente parco del “diritto di superficie” per 99 anni. Negli ultimi 15 anni è poi subentrato il progetto di housing. E oggi nella residenza temporanea, anche per rispondere alle esigenze del momento, verranno offerti appartamenti a prezzi calmierati e servizi a persone che attraversano momenti di difficoltà dovuta ad emergenza abitativa.