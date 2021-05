La casa dei senzatetto con vista sulla gelateria: «Non andremo mai via»

Una montagna di materassi e coperte, altarini sacri e due cani che fanno la guardia. Si allarga a vista d’occhio la “maison” della coppia di clochard, ormai stabile di fronte alla gelateria di Igino Massari in piazza Cln. Uno spettacolo indecoroso in mezzo al salotto buono di Torino che sta facendo perdere sempre più la pazienza a residenti e commercianti, esasperati di trovarsi ogni giorno colate di urina sotto casa.

A nulla sono servite le grate anti-clochard messe dalla municipale pochi metri più in là, sotto i portici di fianco alla chiesa, dove qualche mese fa i due senzatetto avevano costruito un “monolocale” di trenta metri quadrati realizzato con gli scatoloni del supermercato. «La situazione qui peggiora a vista d’occhio, urinano e defecano perfino sui muri della chiesa ma nessuno interviene» protesta qualche cittadino che ha ancora a cuore il decoro del centro città.

In tanti, però, ignorano il problema e tirano dritto. C’è chi dona viveri, vestiti, oltre a croccantini per i cani dei due senzatetto che non hanno alcuna intenzione di voler levare le tende. «Qui stiamo bene – spiega Leonardo, 52 anni, originario della Calabria. Vorrei avere una una casa e un lavoro, certo, ma dato che nessuno ci regala niente restiamo qui, tanto i vigili non ci dicono nulla». Insieme a Leonardo c’è Federica, ieri pomeriggio si stava rinfrescando nelle fontane di piazza Cln. «Ci tocca vivere così – spiegano – perché i dormitori non sono sicuri. In fondo non ci possiamo lamentare perché i torinesi sono molto generosi e ci mantengono».

Gli sgomberi effettuati a inizio febbraio da vigili e Amiat in via Viotti e via Cernaia non sembrano aver prodotto risultati, così come a nulla sono servite le fioriere messe per impedire agli homeless di poggiare a terra i giacigli. «Ogni volta si spostano di pochi metri e non cambia mai nulla» fa presente il comitato PuliAmo Torino. Anche via Roma si è trasformata in un dormitorio a cielo aperto, quasi a ogni incrocio si possono trovare pezzi di cartone utilizzati di notte come stuoie. Corpi stesi su materassi e avvolti da coperte logore popolano anche i portici di via Po e via Cernaia.

E l’emergenza clochard, ora che l’inverno è alle spalle, sembra caduta completamente nel dimenticatoio anche a livello politico: la volontà del Comune sembra essere quella di passare la patata bollente alla prossima amministrazione. Come emerso in Consiglio, infatti, i dormitori della città hanno raggiunto la capienza massima di mille persone ma i clochard a Torino, stando alle ultime rilevazioni, sono più di 1.700. E 700 di loro continuano a dormire per strada.