La carneficina degli innocenti

Samuele, Tommy, Loris, Marianna, Vittoria… ora Elena, la piccola che la madre aveva detto essere stata rapina da uomini armati e mascherati, lì in Sicilia. Invece non era vero: la bimba era sepolta a due passi da casa, uccisa a coltellate. E la madre è stata arrestata. Le fredde statistiche, quelle poche a disposizione perché – per assurdo che possa sembrare – il fenomeno dei figlicidi è molto meno indagato di quello dei femminicidi, ci dicono che in vent’anni in Italia 480 bimbi sono morti per mano dei loro genitori, in sei casi su dieci a opera della madre. Le ragioni sono molteplici, come le dinamiche: depressione, rancori, vendette famigliari, quello che alcuni esperti chiamano «il raptus del malinconico». Piccole vite appena sbocciate che vengono soppresse da chi dovrebbe proteggerle. Piccoli esseri inconsapevoli scudi umani in faide tra adulti indegni. Il campionario della tragedia, come sempre, è dannatamente ricco. Nessuno può giudicare e, normalmente, il caso Cogne per esempio ce lo insegna, quando la giustizia si esprime lascia comunque l’amaro in bocca, così come le dissertazioni da talk show e le fredde analisi, la volontà di giudicare prima di capire, l’arroganza di esprimere opinioni in assenza di informazioni, di azzardare analisi in mancanza di dati completi. I bambini muoiono ovunque, nel mondo: muoiono nelle guerre, nelle carestie e nelle pestilenze, oppure sui barconi lasciati affondare nel Mediterraneo. Ogni volta che un bambino non può diventare grande, un pezzo del nostro futuro se ne va con lui. E se lo ricordassimo, forse, recupereremmo quella parola dimenticata che è «compassione». Che non placa la rabbia.

