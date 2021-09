La “Canavesana” raddoppia con i treni a prova di Covid

Promessa mantenuta. Trenitalia ha messo in servizio sulla Sfm1 i nuovi treni a doppio piano “Vivalto”. Venerdì, è stata una giornata storica per la Canavesana: in serata è arrivato in stazione a Rivarolo il primo treno doppio, carico di pendolari. I “Vivalto” verranno utilizzati soprattutto nelle ore di punta con l’auspicio di ridurre gli assembramenti (visto anche il perdurare dell’emergenza Covid).

Intanto l’altra sera è stato organizzato a Chieri un incontro per fare il punto sulla linea ferroviaria Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri, a nove mesi dal passaggio di gestione a Trenitalia. Sono state poste questioni importanti e avanzate proposte interessanti: più corse in orario serale e la domenica, tariffe agevolate per favorire il cicloturismo, il ripristino di alcune fermate e il potenziamento del nodo di Trofarello, l’accessibilità delle stazioni e la sicurezza. Regione, Trenitalia, Rfi e Agenzia della mobilità hanno preso l’impegno a considerare quanto emerso dall’incontro.

«Aggiungo, però, due considerazioni – dice il consigliere regionale Pd, Alberto Avetta – la prima è che occorrerà monitorare se il miglioramento registrato dal servizio sulla Sfm1 in termini di puntualità e qualità reggerà con la ripresa della scuola e l’aumento dell’utenza». La seconda è che sia la Regione Piemonte a promuovere incontri come quello di Chieri in tutti i territori. «Se davvero vogliamo recuperare la fiducia dei cittadini – conclude Avetta – rispetto al trasporto pubblico locale, occorre garantire un servizio vantaggioso in termini di qualità, tempi e costi, così che si abbia davvero voglia di utilizzare il treno e lasciare a casa l’auto. Ma questo non può avvenire se non attraverso un ascolto costante e puntuale dei territori».