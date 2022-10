La campagna ministeriale

Cassa integrazione, esuberi… Sono parole che siamo abituati ad associare alle fabbriche, alle aziende delle nostre città. Ma fa un effetto strano associarle alle campagne. Eppure si comincia a parlare di questo anche per le realtà produttive agricole, che se anche pensiamo a campi, orti e cascine in realtà dobbiamo ricordare che il settore agricolo è una vera e propria industria. Che ora rischia di finire in ginocchio a causa degli aumenti, a partire da gas ed elettricità.

Secondo Coldiretti, oltre una azienda agricola su 10 (13%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività ma ben un terzo del totale nazionale (34%) si trova in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari. Ossia, si lavora in perdita perché la campagna non puoi né sospenderla né spegnerla come un macchinario o una catena di montaggio.

Ma per gli addetti, i lavoratori ora occorrono soluzioni che vengano dal governo. La crisi dei campi, dei rifornimenti, si specchia nel taglio della spesa di tutti noi: un italiano su due, segnala sempre Coldiretti, ha tagliato la spesa e questo spiega in parte il boom apprezzabile dei discount, dove mediamente i prezzi sono più bassi. Un consumatore su cinque rinuncia alla qualità orientandosi verso prodotti low cost per poter arrivare a fine mese, e non modificare – per ora – le proprie abitudini di spesa è un privilegio di meno di un terzo della popolazione.

Ma l’escalation è appena cominciata. E se gli industriali hanno buon gioco a farsi sentire, e a mettere il proprio peso sul piatto, agricoltori e distributori hanno una risonanza ridotta. Sarebbe cosa buona, quindi, che tra i ministeri “forti”, non ci fossero solo Giustizia, Interni, Economia, ma anche l’Agricoltura, che merita più di un mercanteggiare di poltrone.

