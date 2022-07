La bomba di Harry: 20 milioni per un best seller

Forse è solo un modo per promuovere il libro, di sicuro l’attesa cresce. Perché Harry sta per sganciare una nuova bomba sulla Royal Family e questa rischia di essere la pistola fumante sul Regno.

Doveva già essere pronto alla fine del 2022, arriverà nei primi mesi del 2023 ma poco cambia sui contenuti. Tecnicamente il libro di memorie sarà scritto dal secondogenito di Carlo e Diana per la casa editrice Penguin Random House, che si è assicurata i diritti di pubblicazione versando al principe, secondo indiscrezioni, un anticipo di 20 milioni di dollari. Ma al suo fianco ci sarà anche il ghostwriter J.R. Moehringer, già vincitore del Pulitzer e che ha già scritto memorie per l’ex campione di tennis André Agassi e il co-fondatore di Nike, Phil Knight.

«Sto scrivendo questo non come il principe che sono nato – ha spiegato pochi giorni Harry – ma come l’uomo che sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato, e la mia speranza è che raccontando la mia storia, tutti gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese, io possa aiutare a dimostrare che, indipendentemente da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo».

Sulla carta non proprio, ma intanto una fonte ha rivelato alla testata statunitense PageSix che i contenuti «dovrebbero rendere nervosa la famiglia reale». Secondo le prime indiscrezioni, Harry racconterà la sua vita a corte, dalla sua infanzia e dalla perdita della madre Diana al suo rapporto con Carlo e Camilla. Ma anche le sue esperienze di soldato, l’impegno filantropico, l’esperienza di marito e padre di due bambini fino a questi due ultimi anni di tensioni post-Megxit.

E c’è attesa per capire se svelerà finalmente chi è il membro della famiglia che mostrava preoccupazione per il colore della pelle di Archie, il primogenito, ma anche sui rapporti reali con il fratello William che sono ai minimi storici, sul legame tra le cognate Meghan Markle e Kate Middleton e sulla presenza di Camilla Parker Bowles al fianco di suo padre.