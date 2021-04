La bocciofila non paga il mutuo: ora rischia davvero di chiudere

I locali ora sono chiusi per il Covid. Ma il guaio è che, quando ci sarà il via libera, rischiano di non riaprire più. Colpa di un debito per due anni di mutui non pagati, che sta mettendo in ginocchio la bocciofila Pensionati e Amici di corso Siracusa, a Mirafiori Nord. Si parla di 45mila euro, soldi che il circolo deve pagare per il mutuo relativo all’ampliamento della struttura. Un progetto che risale al 2003, quando il direttivo voleva allargarsi e aveva chiesto il denaro a Banca Etica.

Il Comune, proprietario, aveva fatto da garante, così i lavori erano partiti. Ma il mutuo era altissimo, sui 300mila euro. E la bocciofila, negli ultimi anni è andata in difficoltà. «Eravamo 360 soci, ora siamo 90. Avevamo avuto qualche problema prima del Covid, poi la pandemia ci ha dato il colpo di grazia», afferma Antonietta Vitale, la presidente. Un tempo però le cose andavano bene. Il circolo, per non vivere di sole bocce, aveva trovato nuova linfa con zumba, country, balli di gruppo, tornei di carte e gruppi di fotografia. Poi i soci hanno iniziato a diminuire, qualcuno è anche venuto a mancare. Succede in tutte le bocciofile, realtà in crisi già prima dell’emergenza. Il direttivo non era riuscito a pagare quattro rate nel 2017, ci aveva pensato la banca sempre con la garanzia del Comune. Ma il problema ora è serio. Per più di un socio, quei lavori non si dovevano fare.

Qualcuno accusa la presidente. «Da due anni non convoca l’assemblea». E più di un tesserato ha dei sospetti. «I soci hanno sempre pagato la tessera. Forse nel direttivo c’è chi negli anni ha fatto il furbo». La concessione scade a fine aprile, e ieri c’è stato il sopralluogo dei tecnici dell’assessorato allo Sport. Se la bocciofila non salda il debito, da regolamento comunale dovrà chiudere. E a rimetterci saranno i pensionati di zona. «Per molti anziani è l’unico posto dove andare».