La Biennale di Venezia, gli artigiani di Hermès: grandi ospiti alle Ogr

Dall’arte della Biennale di Venezia ad Hermès. Alle Ogr di via Castelfidardo si sta per aprire una parentesi di respiro internazionale che regalerà a Torino gli ennesimi eventi di questa due mesi senza sosta. A partire da oggi, quando, le porte delle ex Officine Grandi Riparazioni (dalle 12 a ingresso gratuito) si spalancheranno su “Alluvium” l’opera realizzata in occasione della Biennale d’Arte di Venezia (con il sostegno di Fondazione Crt e il contributo di Galerie In Situ-fabienne leclerc, Grand Paris) in corso dal 23 aprile al 27 novembre, e che fino al 27 aprile sarà possibile ammirare anche a Torino.

Si tratta di un’installazione creata dagli artisti iraniani Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh e Hesam Rahmanian, per l’occasione presenti a Torino, che rimanda all’argilla, alla ghiaia, al limo depositati dall’acqua corrente e si presta a varie letture. Richiama la materialità dei dipinti presentati in mostra e del loro supporto fisico in terracotta, e metaforicamente i resti di un flusso più astratti. Si tratta di sculture in ferro che reggono una serie di piatti in terracotta, prodotti da artigiani locali, secondo la tradizione mediorientale. I piatti accolgono i dipinti degli artisti creando composizioni e costellazioni in delicato equilibrio.

«Venezia, infatti, per l’unicità della sua configurazione richiama da sempre la pratica dell’arte e del genio umano: sviluppata su più livelli a partire dalle palafitte che hanno reso edificabili le isole della laguna, è cresciuta su se stessa, in un palinsesto di restauri e costruzioni, nuove estetiche e contributi di diversi popoli che hanno portato a una stratificazione fisica della città e a una sedimentazione culturale continua», spiega Massimo Lapucci, Ceo di Ogr Torino e Segretario Generale di Fondazione Crt.

Dall’arte con la “a” maiuscola all’altissima moda non ci sono passi ma, solo un nome: quello di Hermès. La prestigiosa maison parigina, infatti, sarà presente con i suoi artigiani negli spazi delle Ogr dal 19 al 29 maggio, per aiutare i visitatori a scoprire i segreti dello spirito creativo dell’azienda. L’evento si intitola “Hermès in the making” per sottolineare quanto si tratti non tanto di un momento fashion o glamour quanto, piuttosto, legato al lavoro di ricerca e sperimentazione che fa dei suoi artigiani la base di un’azienda all’avanguardia nel campo della moda.

Una dieci giorni, quindi, dedicata agli addetti ai lavori di tutti i livelli e a chi desidera capire qualcosa in più di un mercato così importante dell’economia. La scenografia dell’evento si articolerà intorno a quattro temi che sono alla base della storia e dello sviluppo della maison: tutela e trasmissione dei savoir-faire, rispetto e qualità delle materie, consapevolezza del valore del tempo, radicamento territoriale.