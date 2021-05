La biblioteca chiusa da 5 anni pronta a riaprire entro estate

Il Punto prestito Gabriele D’Annunzio di via Saccarelli 18, al primo piano dell’immobile che ospitava gli ex bagni pubblici, riaprirà entro la stagione estiva. Lo spazio culturale aveva chiuso i battenti improvvisamente nel lontano 2015, causando un forte dispiacere ai residenti del quartiere San Donato. Inizialmente la sua serrata su motivata allo scopo «di consentire le verifiche tecniche ed eventualmente gli interventi necessari per assicurare allo spazio culturale il rispetto della normativa in materia di sicurezza». Ma le cose sono andate per le lunghe.

«Sono davvero contenta – dichiara Stefania, residente del quartiere -. Non è solo un punto di cultura per i giovani ma anche per adulti». I vecchi ricordi riecheggiano nelle menti dei cittadini. «Cinquant’anni fa qui c’era l’anagrafe – spiega il signor Franco -, ma sono estremamente contento di questa notizia. Spero ci siano altri cambiamenti nella zona». Dello stesso parere anche Marco. «Finalmente! È una grande notizia, poiché giova la cultura dei ragazzi. Questo punto d’incontro l’abbiamo visto nascere, eravamo giovani all’epoca». Con il punto prestito si sono allargati i locali di +SpazioQuattro. Inoltre sono stati finanziati due tirocini per rinnovare il catalogo, ormai di vecchia data, e per la riattivazione del servizio dei libri in prestito. Ma la burocrazia, spesso, non è un’ottima amica e in tempi di pandemia risulta possibile riattivare solo il prestito sulla soglia. «Per noi è un grande risultato – dichiara il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato -, poiché la chiusura da un giorno all’altro di un importantissimo punto di riferimento della cittadinanza non è plausibile». E aggiunge «Uno spazio rimasto nel nostro cuore, abbiamo percorso tutte le strade possibili e finalmente dopo 5 anni, potremo riaprire questo spazio di cultura».