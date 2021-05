La Basilica e la lapide del Toro, terreno di caccia dei cinghiali

Chi ha filmato la scena con il telefonino quasi non credeva ai propri occhi, ma chi conosce bene Superga assicura che quanto accaduto è del tutto normale. Ed ecco che si ripropone il problema dei cinghiali in collina. In quest’ultimo caso, però, non si tratta di avvistamenti notturni, perché il cinghiale è stato visto passeggiare in pieno giorno, proprio ai piedi della Basilica. Chi frequenta abitualmente Superga dice di avere visto cinghiali mangiare vicino alla lapide del Grande Torino. Della questione se n’era occupato anche il Servizio verde pubblico del Comune, che aveva richiesto all’Ente Parco un intervento per porre rimedio alla devastazione delle aiuole e dei prati vicino alla Basilica, provocata appunto dai cinghiali. Ed è di appena due giorni fa la richiesta, da parte di Cia Piemonte, di nominare un commissario straordinario per l’emergenza cinghiali. «La situazione – così Il presidente regionale Gabriele Carenini – è arrivata al capolinea rispetto alla pazienza che gli agricoltori hanno avuto in questi anni. Noi come Cia lottiamo per questo problema da oltre venti anni e non è stato ancora risolto. In questo periodo di lockdown il numero di selvatici è aumentato drasticamente, mettendo in ginocchio l’agricoltura piemontese. Serve una regia unica, perché gli attori in campo sono troppi e disorganizzati tra loro. Questa è un’emergenza sia agricola che di ordine pubblico».