La Baden-Powell è ancora una narcosala: «Sicurezza per le vecchie piste ciclabili»

Presentato circa sei mesi fa, il progetto di riqualificazione dell’area a fianco dell’Amedeo di Savoia non ha mai visto la luce del sole. Oggi le condizioni della pista ciclabile Baden-Powell continuano a essere uno dei problemi principali della zona del San Donato che costeggia la Dora. Chiusa da anni per mancanza di interventi di manutenzione, la pista resta ancora assediata dai tossici e dal degrado. Attingendo dai 4.9 milioni provenienti dal decreto ministeriale, il Comune di Torino avrebbe dovuto realizzare una nuova ciclabile bidirezionale su corso Svizzera fino al parco Dora e via Borgaro, con un nuovo raccordo con la pista attualmente chiusa Baden-Powell e quella che costeggia la Dora su via Pianezza.

Nell’attesa rimangono sempre fedeli i problemi. Basta transitare davanti alla vecchia Baden-Powell, così chiamata in onore del fondatore dei boy scout, una mattina qualunque per imbattersi nell’orrore. Alle 11 del mattino un uomo, accovacciato vicino al cancello chiuso, si inietta una dose sul braccio mentre a pochi metri di distanza un altro individuo, senza nemmeno notare la presenza dei cronisti, si cala i pantaloni e si buca come se niente fosse. Resterà immobile nella stessa posizione per qualche minuto. Tra i due, per terra, spunta un cartone: è un suk della disperazione. Sopra c’è di tutto: involucri di plastica, fazzoletti e siringhe usate. La rimozione delle aiuole, tanto voluta, non ha cambiato le carte in tavola perché qui i drogati non hanno paura di mostrarsi. «Avevamo chiesto di interdire il passaggio alla pista ciclabile – racconta Giuseppe Bove del coordinamento comitati Circoscrizioni 4 e 5 – o, in alternativa, di darla in gestione a qualche associazione. A vederla oggi la situazione mi sembra sempre la stessa. Ed è davvero un dramma perché nessuna persona per bene frequenta più quella zona».

Ciclabili a parte, nel quartiere tengono banco altre due problematiche: le ecoisole e la prostituzione al Martinetto. La nuova gestione della raccolta rifiuti non ha ancora fatto breccia nel cuore dei cittadini. E i risultati si vedono chiaramente, con una marea di immondizia accatastata sul marciapiede e vicino alle ecoisole stesse. In Circoscrizione 4 fioccano le interpellanze ma i diagi restano. Per quanto riguarda il Martinetto, è sempreverde la grana della prostituzione attorno a corso Appio Claudio. «In estate li vediamo consumare rapporti occasionali con i clienti tra le auto in sosta» prosegue Bove. Un film già visto ma ancora molto lontano dal suo lieto fine.