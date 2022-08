Khaby Lame è ufficialmente italiano: il giuramento in comune a Chivasso

Khaby Lame è ufficialmente italiano. Lo è da oggi, nonostante viva in Italia da quando aveva un anno, dal 2001, quando la sua famiglia si trasferì a Chivasso dal Senegal. Proprio nella sala del Comune di Chivasso il tiktoker più seguito al mondo, con oltre 140 milioni di followers, ha ricevuto la copia del decreto della Presidenza della Repubblica che lo scorso 8 giugno gli ha riconosciuto la cittadinanza, e ha giurato sulla Costituzione.

“Sono molto orgoglioso. Mi sentivo italiano anche prima di oggi perché sono cresciuto qui”, le parole di Khaby Lame al termine della cerimonia. “Sento però una grande responsabilità per il giuramento che ho pronunciato, non sono parole al vento”. Il video del giuramento, postato su Facebook dalla città di Chivasso, è diventato in breve virale.

“Sono cresciuto alle case popolari di via Togliatti, a Chivasso dove eravamo contenti anche se non avevamo niente. Non mi sono ancora abituato al successo”, ha aggiunto Lame, trattenendo a stento l’emozione.