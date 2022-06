Khaby Lame è la star più seguita su TikTok: superata Charli D’Amelio

Sorpasso compiuto. Khaby Lame ha raggiunto 142,5 milioni di follower su TikTok, superando per 300mila fan la ballerina statunitense Charli D’Amelio e diventando la star più seguita sul popolare social network. Il 22enne di Chivasso completa dunque una rincorsa incredibile: a giugno di un anno fa era infatti terzo con 73,2 milioni di fan, un numero quasi raddoppiato in dodici mesi.

Era il marzo del 2021 quando Lame, dopo essere stato licenziato in piena pandemia dalla fabbrica in cui lavorava come operaio, ha iniziato a diventare famosissimo con i suoi video ironici e scanzonati. Tra i suoi fan più celebri Del Piero, Dybala, Zverev, la star della musica Ed Sheeran e tanti altri.

Ora il sorpasso sulla D’Amelio, certificato dai numeri del social cinese. Alle loro spalle, infatti, il vuoto. Terza nella speciale classifica Bella Poarch, cantante di origini filippine, con 90,2 milioni di follower. Quindi la starlette americana Addison Rae con 88 milioni e l’attore Will Smith, quinto con 72,3 milioni.