Kevin Spacey sceglie Torino per il ritorno sul set

Al via a Torino le riprese de ‘L’UOMO CHE DISEGNO’ DIO’, lungometraggio drammatico diretto da Franco Nero e prodotto da Louis Nero per L’AltroFilm. L’attore, alla seconda esperienza dietro la macchina da presa, dopo Forever Blues del 2005, nel film interpreta il protagonista, un anziano signore non vedente, insegnante di ritrattistica a carboncino in una scuola serale. Sarà affiancato da un cast internazionale che vede i nomi e i volti del Premio Oscar Kevin Spacey, di Robert Davi, Stefania Rocca, Massimo Ranieri, Simona Nasi, Diana DeII’Erba, Diego Casale, Andrea Cocco, Vittorio Boscolo, l’americana Sofia Nistratova e, per la prima volta sullo schermo Isabel Ciammaglichella e Wehazit Efrem Abrham. Ispirata a una storia vera, il soggetto è di Eugenio Masciari e la sceneggiatura, a sei mani, è a cura dello stesso regista con Eugenio Masciari e Lorenzo De Luca. Le scenografie del film sono firmate da un altro Premio Oscar, Gianni Quaranta.

Prodotto dalla Louis Nero Film (www.altrofilm.it), il produttore americano Michael Tadross JR, Bernard Salzman e il russo Alexander Nistratov con le case di produzione Tadross Media Group e BuldDog Brothers, con il sostegno e il contributo de Ministero dei Beni Culturali, Rai Cinema, realizzato con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 – Azione III.3c.1.2 – bando “Piemonte Film TV Fund” e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Louis Nero e l’americano Zeno Pisani sono i produttori esecutivi.

Emanuele è un anziano, solitario e cieco, con un grande dono: la capacità di ritrarre chiunque semplicemente udendone la voce. Nessuno conosce questa “magia”, tranne la sua assistente sociale Pola e gli studenti della scuola serale dove insegna ritrattistica a carboncino. La sua vita viene sconvolta quando Pola gli presenta due immigranti africane: Maria, una vedova che è venuta in Italia sperando in un futuro migliore, e sua figlia Iaia. Le due si trasferiscono da lui occupandosi in cambio della casa. Una sera, Iaia registra l’anziano mentre sta disegnando un suo ritratto e carica il video online. La “magia” diventa virale in brevissimo tempo. Emanuele viene notato dal “Talent Circus”, uno show televisivo che scopre straordinari talenti che sfrutta per audience. Una favola sulla necessità di riscoprire il miracoloso potere della dignità in un mondo dove il rumore dei media ha risolto il problema dell’imperfezione dell’uomo semplicemente eliminando il problema stesso.

IL PRODUTTORE

Louis Nero regista e produttore. Si laurea in cinema aII’Università di Torino nel 1999. Dal 1998 è presidente della compagnia di produzione e distribuzione “L’Altrofilm”. II suo primo film, “Golem” è stato candidato al Ciak d’Oro come Migliore Opera Prima. Nel 2005 dirige “Pianosequenza”, interamente girato con un solo long-take, in cui diverse persone si incontrano solamente per un istante, ma hanno tra di loro un grande impatto sul loro destino. Sempre nel 2005 dirige “Hans”, ispirato alle metamorfosi di Kafka, con Daniele Savoca, Franco Nero e Silvano Agosti. Ne “La rabbia”, girato nel 2007, dirige un grande numero di attori tra cui la Premio Oscar Faye Dunaway, Corin Redgrave e Franco Nero. La colonna sonora è firmata dal Premio Oscar Luis Bacalov e da Teho Teardo. Questo lavoro gli vale la candidatura ai David di Donatello. II film successivo, “Rasputin” racconta la storia del famoso occultista russo. Nel 2014 un nuovo film su Dante, “ll mistero di Dante”, con il Premio Oscar F. Murray Abraham. Nel 2017 esce “The Broken Key”, co-produzione Usa e UK con un cast internazionale di cui fanno parte Rutger Hauer, Christopher Lambert, MichaeI Madsen, Geraldine Chaplin, William Baldwin, Maria de Medeiros, Kabir Bedi e Franco Nero. I suoi film sono stati proiettati nei più famosi festival internazionali.