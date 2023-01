Kevin Spacey a Torino: prima Palazzo Reale, poi all’Olimpico a vedere i granata

Kevin Spacey turista per un giorno a Torino. L’attore americano e premio Oscar ha visitato la città della Mole, passando per Palazzo Reale e quindi per lo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida dei granata contro lo Spezia.

Per l’occasione, Spacey ha posato con il presidente Urbano Cairo, che lo ha omaggiato con una maglia del Toro. Domani al Museo del cinema ci sarà una giornata dedicata a lui: oltre ad una masterclass, l’attore riceverà il premio “Stella della Mole”.

Ci sarà anche il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, dopo le discussioni riguardanti le accuse di molestie mosse nei confronti di Spacey da parte di Anthony Rapp. Il premio Oscar è stato assolto nella causa civile lo scorso novembre.