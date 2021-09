Kean: “Tornare alla Juve la scelta giusta. Abbiamo grandi obiettivi”

Il ritorno a casa di Moise Kean non è stato certamente dei più felici. Suo, infatti, l’errore che ha condannato la Juventus al ‘Maradona’. Oggi la presentazione dopo aver indossato le casacche di Everton e Psg. E il peso, che assicura di non avvertire, di essere chiamato a non far rimpiangere Cristiano Ronaldo.

LE DICHIARAZIONI DI KEAN (dal profilo Twitter della Juventus):

LA SCELTA GIUSTA

«Indossare la maglia bianconera mi ha sempre regalato grandi emozioni. E’ la scelta giusta, sono pronto per questa nuova sfida. Sono riconoscente a Grabbi: per me come un padre, oltre che un allenatore. Sono fortunato, ho conosciuto campionati esteri»

NON SENTO IL PESO

«Sono qui per dare una grande mano alla squadra in cui sono cresciuto. Non sento il peso, ma la responsabilità di indossare questa maglia e dare il 100%»

GRANDI OBIETTIVI

«Siamo giovani, ma esperti: non siamo partiti bene ma abbiamo grandi obiettivi, sono sicuro che punteremo a grandi risultati»

IMPEGNO

«Quando si indossa la maglia della Juve bisogna sempre uscire sudati…»

PASSATO ALLE SPALLE

«Il passato è dietro le spalle: si pensa solo al futuro, a partire da domenica, ci aspetta una grande partita. Mister Allegri ci darà una grande mano, e sono sicuro che farà bene».